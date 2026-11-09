Россияне могут обменять или вернуть товары, которые приобрели со скидкой во время «чёрной пятницы» и других распродаж. Акционная цена не отменяет права потребителей, которые гарантирует закон. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

«Сам по себе факт покупки товара со скидкой, на распродаже или в рамках акции «Чёрная пятница» не лишает потребителя права на возврат и обмен товара. При этом покупка товаров на распродаже не создаёт дополнительных прав для покупателя и не предполагает дополнительных ограничений», — пояснил юрист.

По словам Сбитнева, при обнаружении брака покупатель может потребовать от магазина заменить вещь, снизить её стоимость или бесплатно устранить недостатки. Закон также позволяет отказаться от покупки и вернуть уплаченные деньги.

Однако существует исключение. Если продавец заранее предупредил о конкретном дефекте, покупатель не сможет потребовать возврата именно по этой причине. При обнаружении других недостатков право на предъявление претензий сохраняется.

Юрист также напомнил, что качественный непродовольственный товар можно обменять в течение 14 дней, если он не подошёл по размеру, цвету или фасону. При этом закон предусматривает исключения для отдельных категорий продукции. В их число входят парфюмерия, бытовая химия и книги.

Для покупок через интернет действуют другие сроки. От заказа можно отказаться до его получения, а после доставки — в течение семи дней. Если продавец не предоставил письменную информацию о порядке возврата, срок увеличивается до трёх месяцев.

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