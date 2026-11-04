На кассе дороже: Юрист объяснил, как добиться продажи товара по ценнику
Юрист Хаминский: Магазин обязан продать товар по стоимости на ценнике
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если на кассе товар оказался дороже, чем на ценнике, покупатель вправе потребовать продать его по указанной на полке стоимости, рассказал юрист Александр Хаминский.
«По закону о защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о товаре, включая его цену», — подчеркнул собеседник RT.
Объяснения о завершившейся акции, техническом сбое или несменённом ценнике не снимают с магазина этой обязанности. Если кассир отказывается пересчитать покупку, нужно пригласить администратора и сфотографировать ценник так, чтобы были видны название товара и стоимость.
Когда покупка уже оплачена, можно потребовать вернуть переплату. При отказе следует направить письменную претензию продавцу, а затем обратиться в Роспотребнадзор. Требования нужно предъявлять магазину или индивидуальному предпринимателю, а не лично кассиру, отметил эксперт.
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