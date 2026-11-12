Прокрастинация — это не лень, а форма саботажа, при которой человек сопротивляется собственному успеху или выходу из зоны комфорта. Так объяснила психолог Анастасия Грачёва в интервью радио Sputnik. По её словам, откладывание важных дел часто маскируется бурной активностью.

«Мы готовы заниматься чем угодно: уборками, мелочами, что-то срочно пересмотреть или залипнуть в ленте», — приводит издание слова специалиста. Появляется много мелких задач, которые создают вид занятости, но главное так и не делается.

Один из практических советов Грачёва взяла из книги Брайана Трейси «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку!». Принцип простой: начинать нужно с самой большой и неприятной задачи, а не откладывать её на потом. Тогда день получается продуктивнее.

Второй ориентир — закон Парето, или правило 80/20. 20% самых важных задач дают 80% результата. Если же делать много мелочей, можно быть постоянно загруженным, но получить лишь 20% отдачи.

Психолог подчёркивает: в такой ситуации нужна взрослая позиция — ответственность за результат и готовность действовать через «не хочу».

«У взрослых есть понятие „надо“. Нет такого понятия, как „должна“, но есть „надо“, а надо значит надо», — добавила Грачёва.

По её мнению, если брать и делать — начиная с самых «противных лягушек» — прокрастинация разрешается легко и просто. Речь не о волшебной таблетке, а о смене подхода: меньше имитации деятельности, больше конкретных шагов.