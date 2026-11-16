В нынешнем браке Макрона есть тема родительского сценария. Обычно, когда ребёнок воспитывается, значимый взрослый — это может быть бабушка, дедушка, папа или мама — даёт ему некий сценарий. Например: «Если ты будешь послушным, тебя будут хвалить, а если будешь плохим мальчиком — наказывать». Или наоборот: «Делай что хочешь, и это правильно». Плюс даётся установка, что женщина старше тебя — опытная и мудрая, она о тебе позаботится и знает, как жить. Если ты будешь ее слушать, то все будет хорошо.