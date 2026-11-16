Привычка подчиняться: Как властная бабушка и жена-учительница определили политику Макрона
Психолог Кичаев: Брижит Макрон стала для мужа заменой властной бабушки
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Отношения президента Франции Эмманюэля Макрона с супругой Брижит могут отражать усвоенную ещё в детстве модель поведения. Психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru предположил, что привычка подчиняться авторитетной женщине способна сказываться не только на личной жизни политика, но и на его управленческих решениях.
В нынешнем браке Макрона есть тема родительского сценария. Обычно, когда ребёнок воспитывается, значимый взрослый — это может быть бабушка, дедушка, папа или мама — даёт ему некий сценарий. Например: «Если ты будешь послушным, тебя будут хвалить, а если будешь плохим мальчиком — наказывать». Или наоборот: «Делай что хочешь, и это правильно». Плюс даётся установка, что женщина старше тебя — опытная и мудрая, она о тебе позаботится и знает, как жить. Если ты будешь ее слушать, то все будет хорошо.
Скорее всего, один из таких сценариев был внушен Макрону в бессознательное именно бабушкой: что старшие женщины — это источник мудрости и знаний, они сильные, а нужно быть послушным, считает собеседник Life.ru.
По его словам, значимые взрослые закладывают ребёнку определённый сценарий: послушание заслуживает похвалы, а неповиновение — наказания. В дальнейшем человек начинает искать партнёршу с похожими качествами — властную, опытную, готовую брать инициативу. Напротив, отношения с женщиной, которая сама нуждается в защите, могут казаться ему непривычными. В этой интерпретации учительница Брижит становится символической заменой авторитетной фигуры из детства.
Психолог предположил, что тот же сценарий способен проявляться в политике. Макрон, по этой версии, может стремиться ориентироваться на более влиятельную и директивную фигуру. В качестве возможного примера Кичаев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«И также, конечно, его жена Брижит. Она замена его бабушки», — заключил психолог.
Ранее Life.ru сообщал о недовольстве Эмманюэля Макрона после появления на французском телевидении плаката с оскорблениями в адрес его супруги. Надпись появлялась на экране дважды, но телеканал не спешил принести извинения президенту.
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