Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался недоволен работой государственного телевидения после появления в эфире кадров с оскорбительными надписями. По данным Le Point, два эпизода вызвали резкую реакцию французского лидера и его окружения. В Елисейском дворце ждут объяснений от руководства France Télévisions.

Один из скандалов разгорелся после выпуска дневных новостей France 2 от 6 октября. Во время сюжета о протестах школьников зрители заметили плакат с грубым высказыванием в адрес президента и его супруги Брижит. Надпись появилась на экране дважды, после чего кадры быстро разошлись по социальным сетям.

Макрона возмутило не только само появление оскорбления в эфире. Президент остался недоволен тем, что телеканал не принёс извинений сразу после случившегося.

Руководство редакции впоследствии признало ошибку при отборе видеоматериалов. При этом журналисты подчеркнули, что не намеревались специально демонстрировать оскорбительный лозунг. В телекомпании объяснили, что репортёры не отвечают за содержание плакатов протестующих, однако обязаны внимательнее контролировать кадры перед выходом в эфир.

В конце октября произошёл ещё один скандал. Во время новостного сюжета France 2 показал плакат с угрозой в адрес лидера партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. На этот раз руководство France Télévisions публично извинилось и напомнило редакциям о необходимости проверять материалы перед публикацией.

Недовольство Елисейского дворца отношениями с руководством новостной службы продолжает нарастать. При этом официального заявления самого Макрона о последних эпизодах не приводится. Сведения о его эмоциональной реакции основаны на рассказах источников из окружения президента.

Публичная критика Макрона усилилась на фоне массовых протестов во Франции. Как сообщал Life.ru 18 октября, президент стал героем интернет-мемов после появления видеозаписей с концерта, который он посетил вместе с супругой Брижит. Пользователи соцсетей сопоставляли кадры отдыха президентской четы с сообщениями о беспорядках в стране. Одни обвиняли французского лидера в оторванности от происходящего, другие распространяли шутки и карикатуры.