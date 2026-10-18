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Регион
Опубликовано 18 октября, 19:22

«Мы должны отправить больше денег Украины»: Мемы с Макроном разорвали Сеть в пылающей Франции

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции. Обложка © X / DailyBanter

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции. Обложка © X / DailyBanter

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал героем интернет-мемов после появления видеозаписей с концерта, который он посетил вместе с супругой Брижит на фоне массовых протестов в стране. Пользователи соцсетей противопоставляют кадры отдыха французского лидера изображениям пожаров и столкновений с полицией.

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции. «Мы должны отправить больше денег Украине », — гласит надпись. Фото © X / ANTISCHMILBLICK

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции. «Мы должны отправить больше денег Украине », — гласит надпись. Фото © X / ANTISCHMILBLICK

Макрон и его жена посетили концерт певицы Селин Дион в Нантере вечером 16 октября. Супругов заметили в одной из лож концертной арены. На распространившихся в интернете кадрах Брижит подпевает артистке. Уже на следующий день Францию охватили масштабные демонстрации, часть которых переросла в беспорядки.

Франция в огне, Макрон на концерте: Президента с женой засняли танцующими под Селин Дион
Франция в огне, Макрон на концерте: Президента с женой засняли танцующими под Селин Дион
Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции Фото © X / Jamiemullen67

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции Фото © X / Jamiemullen67

Совпадение вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Одни стали критиковать президента за посещение развлекательного мероприятия в период общественной напряжённости, другие начали создавать карикатуры с его участием.

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции Фото © X / Kubik339

Макрон стал героем мемов из-за похода на концерт на фоне протестов во Франции Фото © X / Kubik339

Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже
Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже

Ранее Life.ru рассказывал, что Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Французский лидер заявил, что нападения на государственные учреждения, разграбление магазинов и уничтожение имущества не останутся безнаказанными.

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Александра Мышляева
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