«Потеряли контроль»: В окружении Макрона признали провал властей во время погромов

Масштабы массовых беспорядков во Франции стали неожиданностью для высшего руководства страны. Президент Эмманюэль Макрон, премьер-министр Себастьян Лекорню и глава МВД Лоран Нуньес оказались не готовы к тому, насколько быстро протесты перерастут в погромы. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники во французских властных кругах.

«Они были полностью дезориентированы, ошеломлены», — рассказал журналистам один из неназванных чиновников, описывая реакцию руководства страны на события 17 октября.

Особое недовольство в окружении президента вызвало его решение не отменять зарубежную поездку. Несмотря на кризис, Макрон отправился с запланированным визитом в страны Персидского залива, где намеревался обсуждать ситуацию с поставками топлива. Некоторые представители власти считают, что происходящее серьёзно подорвало доверие французов к руководству страны.

«Мы упустили контроль, люди видят, что никто ничего не держит под контролем, — это губительно», — заявил другой министр на условиях анонимности.

Первые серьёзные последствия беспорядков стали известны уже 18 октября, когда глава правительства Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб. По данным Life.ru, власти решили оценить ущерб торговым предприятиям, обсудить меры поддержки пострадавших и дальнейшее расследование погромов. К тому моменту во Франции сообщали о тысячах задержанных, нападениях на государственные учреждения и разграблении магазинов.