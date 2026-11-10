Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали в США новый иск о клевете против американской журналистки и блогерши Кэндис Оуэнс. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на судебные документы. Поводом вновь стали распространяемые ею утверждения о том, что первая леди Франции родилась мужчиной. На этот раз супруги обратились в федеральный суд штата Теннесси, где проживает Оуэнс, после того как суд в Делавэре ограничил их первое разбирательство.

Новый иск зарегистрировали 4 ноября. Как следует из американского судебного реестра, ответчиком выступает непосредственно Кэндис Оуэнс, а истцами — президент Франции и его супруга.

Макроны обвиняют блогершу в сознательном распространении ложных сведений ради привлечения аудитории и получения прибыли. По утверждению истцов, после подачи первого иска летом 2025 года Оуэнс не прекратила публикации, а продолжила свою кампанию против семьи французского президента.

В новом обращении супруги описывают действия журналистки как международную кампанию публичного унижения. Они утверждают, что распространение слухов нанесло серьёзный ущерб их репутации.

Первый иск Макроны подали в Делавэре в июле 2025 года. Однако 27 октября 2026 года суд постановил, что не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требований непосредственно к Оуэнс, проживающей в другом штате. При этом претензии к двум связанным с ней компаниям оставили в производстве.

Таким образом, второй иск позволяет супругам Макрон продолжить разбирательство уже непосредственно против самой блогерши в штате её проживания. При этом вопрос о достоверности её утверждений по существу судом ещё не разрешён.

Сама Оуэнс подтвердила получение нового иска в соцсети X. Она известна своими консервативными политическими комментариями и серией видеопубликаций Becoming Brigitte, посвящённых версиям о скандальном прошлом первой леди Франции.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон и его супруга впервые обратились в американский суд с иском против Оуэнс. Тогда французский президент объяснил решение необходимостью защитить семью от распространения, по его мнению, клеветнических утверждений.