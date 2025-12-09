«Грязные стервы»: Жена Макрона обматерила фем-активисток, и теперь её репутация под угрозой

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре общественной критики после того, как в кулуарах концерта комика Ари Абиттана резко высказалась о феминистских активистках. Об этом сообщает телеканал France 24.

Инцидент произошёл 7 декабря, когда Макрон посетила концерт Абиттана — его выступление накануне было прервано группой протестующих. На опубликованном в сети видео артист рассказывает первой леди, что ему «страшно» выходить на сцену, после чего Макрон нелестно высказалась о феминистках.

«Если эти грязные с***** (стервы, но грубее) здесь, мы их вышвырнем», — говорится в ролике. После слов супруги президента она и комик рассмеялись.

Команда Брижит Макрон заявила журналистам, что её комментарий был направлен против «радикальных методов активисток», но это не снизило волну критики. Феминистская организация #NousToutes, сорвавшая субботнее выступление Абиттана, превратила оскорбление первой леди в хэштег, который быстро стал распространяться в соцсетях. Пользователи начали использовать его как форму солидарности с активистками.

К слову, Брижит Макрон и без того регулярно оказывается в центре дискуссий во Франции и нередко становится объектом критики. Часть общества негативно относится к первой леди из-за её активной публичной роли, возраста и разницы в возрасте с Эммануэлем Макроном, а также её влияния на различные социальные инициативы — от школьной реформы до борьбы с буллингом. На протяжении нескольких лет она сталкивается и с волнами хейта в социальных сетях, включая распространение слухов о её гендерной идентичности, которые французские власти были вынуждены опровергать публично.