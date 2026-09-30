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Опубликовано 30 сентября, 13:33

«Жан-Мишель — это я»: жена Макрона называла себя мужским именем в разговоре с советником

Брижит Макрон назвала себя Жан-Мишелем в разговоре с советником

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первая леди Франции Брижит Макрон во время частного разговора с советником Елисейского дворца в шутку назвала себя Жан-Мишелем. Такой эпизод приводит французский политический журналист Флориан Тардиф в книге «Un couple (presque) parfait» («Почти идеальная пара»), посвящённой отношениям Эммануэля и Брижит Макрон.

По рассказу Тардифа, случай произошёл во время рождественского обеда. Перечисляя родственников, Брижит Макрон упомянула Жан-Мишеля, после чего с улыбкой поправилась: «Нет, простите… Жан-Мишель — это я!».

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Имя Жан-Мишель связано с многолетней конспирологической версией, согласно которой супруга французского президента якобы родилась мужчиной. Жан-Мишель Тронье в действительности является братом Брижит Макрон. Французские СМИ неоднократно называли утверждения об обратном ложными. Le Monde, в частности, подробно разбирал распространение этой истории и отмечал, что Жан-Мишель Тронье существует и является братом первой леди.

Книга Тардифа вышла во Франции 13 мая 2026 года в издательстве Albin Michel. Журналист Paris Match в ней исследует отношения президентской пары и приводит свидетельства бывших министров, сотрудников Елисейского дворца и других людей из окружения Макронов. Le Monde посвятил книге отдельный материал после её выхода.

Ранее Life.ru сообщал, что Парижский суд признал виновными десять человек по делу об интернет-травле Брижит Макрон и распространении слухов о её гендерной идентичности.

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Марина Фещенко
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