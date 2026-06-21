Урок доминирования: Психолог раскрыл тайный смысл 13-секундного рукопожатия Трампа и жены Макрона

Американский лидер Дональд Трамп во время саммита G7 во Франции продемонстрировал нестандартное поведение по отношению к супруге французского президента Брижит Макрон. Это заметили не только журналисты, но и психологи.

Как пояснил aif.ru эксперт по языку тела Руслан Панкратов, действия Трампа могли быть направлены на демонстрацию превосходства над Эмманюэлем Макроном. Приветствуя французского коллегу, Трамп ограничился коротким рукопожатием, однако руку его жены удерживал целых 13 секунд. На прощание он обменялся с ней поцелуями в обе щеки и положил руку на плечо.

Подобное поведение, по мнению психолога, могло быть как спонтанным проявлением эгоцентризма, так и элементом заранее спланированной стратегии по привлечению внимания и подчёркиванию своего статуса. Физический контакт с супругой коллеги использовался для того, чтобы косвенно задеть позиции самого Макрона.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: Дональд Трамп изменил своё мнение о перспективах Украины в конфликте после саммита G7, так как приехал с мыслью, что Украина проиграет, но «передумал» на этом саммите. Такое заявление Макрона приводит издание Linternaute.