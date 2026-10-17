Вечно быть добрым — вредно: что такое тёмная сторона личности и почему её не стоит бояться

Осенью всё начинает раздражать сильнее обычного. Работы становится больше, от лета мы ещё толком не отошли, тёплых вечеров по-прежнему хочется, а солнца с каждым днём всё меньше. В какой-то момент появляется ощущение, что все вокруг резко стали злее. Коллеги бесят, люди в транспорте бесят, сообщения в чатах бесят, а иногда под горячую руку попадают даже близкие. Но на самом деле злость и раздражение не всегда означают, что с нами что-то не так. Иногда они просто помогают заметить то, что мы слишком долго старались не видеть в себе. В психологии такую скрытую часть личности связывают с понятием Тени, о котором писал Карл Густав Юнг. Life.ru рассказывает, зачем знакомиться со своей тёмной стороной, почему её не стоит бояться и что она может рассказать о нас самих.

Почему осенью кажется, что все вокруг стали злее?

Почему осенью всё бесит: как усталость, нехватка солнца и стресс влияют на настроение? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лето закончилось, отпуск остался позади, вставать снова приходится рано, а солнца с каждым днём становится всё меньше. К этому добавляются работа, учёба, накопившаяся усталость и ощущение, что до следующего нормального отдыха ещё очень далеко. В какой-то момент начинает казаться, что все вокруг резко стали злее, да и собственного терпения осталось совсем немного.

Но дело не обязательно в вас или в окружающих. Сокращение светового дня, нарушения сна, стресс и усталость действительно могут влиять на настроение и на то, насколько легко мы справляемся с раздражением. При этом часто сезонные перемены лишь делают заметнее то, что мы привыкли не замечать в себе. Например, злость на близкого человека, зависть к более успешному другу, раздражение на коллегу или желание хотя бы иногда поставить собственные интересы выше чужих. И здесь мы подходим к понятию, которое больше ста лет назад исследовал швейцарский психиатр Карл Густав Юнг.

Что такое тёмная сторона личности и при чём здесь Карл Юн?

Тень по Юнгу: какие качества человек чаще всего старается не замечать в самом себе? Фото © Wikipedia / Unbekannt

В аналитической психологии Юнга существует понятие Тени. Так он называл те стороны личности, которые человек не хочет признавать своими или предпочитает не замечать. Давайте представим человека, который всю жизнь старается быть хорошим. Он не спорит, помогает другим, не показывает раздражения и почти никогда не говорит «нет». Со стороны кажется, что злости в нём просто нет. Но однажды он срывается из-за какой-нибудь мелочи. На самом деле эта реакция могла копиться месяцами или даже годами.

Причём в Тени оказываются не только агрессия, зависть, жадность или эгоизм. Туда могут попасть вполне нормальные качества, которые когда-то показались человеку неправильными. Например, амбициозность, стремление к независимости, желание внимания, способность отказывать или защищать собственные границы. Чтобы вам было проще понять, о чём идёт речь, внизу мы оставили иллюстрацию, описывающую это определение.

Карл Густав Юнг и понятие Тени: почему человеку важно принимать свои неприятные эмоции? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Получается внутреннее противоречие. Человек старается соответствовать одному образу себя, хотя одновременно испытывает чувства и желания, которые в этот образ не вписываются. Но исчезнуть только потому, что мы их не одобряем, они не могут. Давайте ещё один пример?

Допустим, девочке с детства повторяли, что злиться некрасиво и хорошие люди не повышают голос. Она вырастает и действительно старается никогда не показывать раздражение. Только сама злость при этом никуда не исчезает. Более того, вместе с ней человеку бывает сложно научиться прямо говорить о недовольстве, защищать себя и вовремя останавливать то, что ему неприятно.

Выходит, что мы можем отказываться от части себя только потому, что она не подходит под собственное представление о том, какими «должны» быть. Именно поэтому Тень не обязательно состоит из чего-то страшного. Иногда там находятся качества, которых человеку как раз не хватает в обычной жизни.

Почему нас так раздражают некоторые люди?

Почему нас раздражают другие люди: как проекция связана с тёмной стороной личности? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наверняка у каждого есть тип людей, который действует на нервы особенно сильно. Кого-то бесят хвастуны, кого-то слишком громкие и уверенные в себе люди, а кого-то те, кто спокойно отказывает окружающим и совсем не чувствует за это вины. Иногда причина действительно проста. Человек ведёт себя неприятно, нарушает границы или откровенно мешает окружающим. Но бывает и другое.

В психологии существует понятие проекции. Это механизм, при котором человеку бывает проще увидеть определённые чувства или качества в других, чем признать их в самом себе. Например, вас невероятно раздражает коллега, которая постоянно рассказывает о своих достижениях. Возможно, она действительно слишком много хвастается. Но сильная реакция может быть связана ещё и с тем, что вы сами привыкли обесценивать свои успехи и считаете неправильным открыто ими гордиться.

Или человек терпеть не может «эгоистов», которые сначала думают о себе. При этом сам он годами соглашается на неудобные просьбы, боится отказать и постоянно ставит собственные потребности на последнее место. В таком случае особенно раздражать может именно то, что другой человек позволяет себе делать без чувства вины. Это не значит, что за каждым раздражением нужно искать скрытую зависть или подавленное желание. Иногда чужое поведение просто неприятно. Но если какая-то черта вызывает особенно сильную реакцию, полезно хотя бы спросить себя, почему именно она так задевает.

Почему вредно всё время стараться быть хорошим?

Почему вредно всегда быть хорошим: что происходит, когда человек подавляет свои эмоции? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С детства нас учат контролировать себя, не грубить, делиться, помогать близким и думать не только о собственных желаниях. Всё это необходимо для жизни с другими людьми. Проблемы начинаются тогда, когда человек решает, что любое неприятное чувство автоматически делает его плохим. Тогда человек начинает не разбираться со своими чувствами, а просто запрещать себе их испытывать. Он отвечает «всё нормально», когда всё давно не нормально, соглашается на просьбы, которые выполнять не хочет, терпит неприятное отношение и старается не показывать раздражение.

Но подавленная эмоция никуда не исчезает. Иногда она проявляется позже и совсем не там, где возникла изначально. Человек может весь день спокойно терпеть напряжение на работе, а вечером сорваться дома из-за неубранной чашки. Со стороны реакция кажется совершенно несоразмерной, хотя чашка оказалась лишь последней каплей.

Здесь важно различать эмоцию и поступок. Испытывать злость не то же самое, что кричать на человека. Завидовать не значит желать кому-то плохого. Хотеть побыть одному не значит перестать любить близких. Эмоции возникают, а вот то, что мы с ними делаем, уже зависит от нас. Поэтому задача не в том, чтобы полностью избавиться от «плохих» чувств, а в том, чтобы замечать их и понимать, о чём они могут говорить.

Что на самом деле могут рассказать злость, зависть и эгоизм?

Почему нельзя запрещать себе злиться: как неприятные эмоции помогают лучше понимать себя? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иногда качества, которых мы в себе стесняемся, довольно точно указывают на то, чего нам не хватает. Например, зависть может подсказать желание, которое человек давно откладывает. Допустим, вас регулярно раздражают фотографии знакомого, который много путешествует. Возможно, дело не только в его любви показывать свою жизнь. Не исключено, что вы и сами давно хотите чаще куда-то ездить, но постоянно находите причины отложить поездку.

Раздражение может говорить об усталости или о том, что ваши границы слишком долго нарушают. Если человек в десятый раз отменяет встречу в последнюю минуту, злость на него необязательно означает вспыльчивый характер. Возможно, вам просто надоело, что вашим временем не считаются. Даже эгоизм не так ужасен, как принято считать. Иногда фраза «сегодня я не могу помочь» говорит не о равнодушии, а о способности учитывать собственные силы и интересы.

Это не означает, что любое неприятное поведение можно оправдать эмоциями. Признать злость не значит получить разрешение кричать на окружающих, а признать зависть не значит начать обесценивать чужие достижения. Но если понять, откуда появилось чувство, с ним становится проще что-то делать. Так почему же нужно принять свою тёмную сторону?

Почему не нужно бояться своей тёмной стороны?

Как принять свою тёмную сторону: что психологи советуют делать с неприятными чувствами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тёмная сторона личности не означает, что внутри каждого человека сидит некий скрытый злодей. В юнгианском понимании Тень скорее объединяет те части себя, которые мы привыкли считать неправильными, неудобными или недостойными. Поэтому признать «да, я иногда завидую», «да, меня это бесит», «да, мне хочется внимания» или «да, сейчас я хочу подумать сначала о себе» вовсе не означает стать хуже.

Наоборот, человеку проще контролировать то, что он способен в себе заметить. Гораздо сложнее управлять чувствами, существование которых мы полностью отрицаем. Условно это можно представить как четыре зоны. Чем меньше мы замечаем какую-то часть себя и чем сильнее её отвергаем, тем глубже она оказывается в Тени.

Тень в психологии Карла Юнга: какие качества мы скрываем даже от самих себя? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если хочется немного лучше познакомиться со своей Тенью, можно начать с простых вопросов. Какие люди раздражают меня сильнее остальных? Какие чувства мне особенно стыдно испытывать? Что я чаще всего запрещаю себе делать? Где я соглашаюсь, хотя на самом деле хочу отказать? И каким человеком мне особенно страшно показаться в глазах окружающих?

Необязательно искать за каждым ответом глубокую психологическую травму. Иногда за злостью действительно стоит обычная усталость, за завистью скрывается давно забытое желание, а за раздражением находится простая потребность наконец отдохнуть.

Так что если этой осенью вас вдруг стали сильнее бесить коллеги, прохожие или даже самые любимые люди, это ещё не значит, что характер окончательно испортился. Возможно, сил стало меньше, нагрузка выросла, а вместе с этим заметнее стали чувства, которые раньше удавалось не замечать. И, может быть, вместо того чтобы снова заставлять себя быть добрым, спокойным и удобным, стоит хотя бы ненадолго прислушаться к той части себя, которую обычно стараемся оставить в Тени.

Осень вообще умеет вытаскивать наружу то, что в другое время мы успешно прячем даже от самих себя. Одни начинают чаще злиться, а других внезапно тянет написать бывшему, приехать к родителям или вернуться к давно забытым привычкам. Почему в октябре нас так тянет в прошлое и при чём здесь осенняя хандра, Life.ru уже рассказывал ранее.