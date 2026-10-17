Охота за дофамином: Почему россияне скупают дешёвые кружки и игрушки

Охоту за недорогими кружками и игрушками подогревает предвкушение удачной находки, объяснил доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. По его словам, покупателей нередко увлекает сам поиск, а не приобретённая вещь.

«Дофамин, который принято называть гормоном удовольствия, на самом деле отвечает не за удовольствие, а за предвкушение», — отметил собеседник РИАМО.

Непредсказуемость усиливает интерес: постоянно доступный товар привлекает меньше, чем вещь, которую приходится искать по магазинам. Дополнительный азарт создают сообщества покупателей. Чужие восторги заставляют захотеть даже ненужный предмет.

Удачная покупка становится поводом разделить радость с единомышленниками. Чтобы отличить реальную потребность от увлечения поиском, специалист посоветовал отложить покупку на сутки. Такая пауза поможет понять, нужна ли сама вещь или привлекает лишь ожидание находки.