Охота за дофамином: Почему россияне скупают дешёвые кружки и игрушки
Психолог Ягудин: Азарт подогревает охоту за дешёвыми вещами
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Охоту за недорогими кружками и игрушками подогревает предвкушение удачной находки, объяснил доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. По его словам, покупателей нередко увлекает сам поиск, а не приобретённая вещь.
«Дофамин, который принято называть гормоном удовольствия, на самом деле отвечает не за удовольствие, а за предвкушение», — отметил собеседник РИАМО.
Непредсказуемость усиливает интерес: постоянно доступный товар привлекает меньше, чем вещь, которую приходится искать по магазинам. Дополнительный азарт создают сообщества покупателей. Чужие восторги заставляют захотеть даже ненужный предмет.
Удачная покупка становится поводом разделить радость с единомышленниками. Чтобы отличить реальную потребность от увлечения поиском, специалист посоветовал отложить покупку на сутки. Такая пауза поможет понять, нужна ли сама вещь или привлекает лишь ожидание находки.
Ранее психолог объяснила, как список отказов от покупок помогает ограничить лишние траты. Для начала она рекомендовала изучить расходы за три–шесть месяцев, найти импульсивные приобретения и определить категории товаров, от которых можно отказаться на месяц.