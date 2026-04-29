Перестаньте сливать деньги в унитаз: Психолог объяснила, что такое no-buy-список и почему он меняет жизнь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Устали от того, что зарплата тает на маркетплейсах, а в шкафу висят вещи с бирками? Психолог Марианна Абравитова предлагает читателям Life.ru простой, но жёсткий инструмент — no‑buy-список. Это не просто самозапрет, а целая философия осознанного потребления. И работает она даже у заядлых шопоголиков.
Новомодная история — «no-buy-список» (список того, что я не покупаю) — штука очень индивидуальная. Каждый должен определить для себя, во-первых, уровень доходов, а во-вторых — то, от чего он реально способен отказаться. Это ваш личный стоп-лист вещей или, возможно, целых категорий трат, которые вы сознательно запрещаете себе приобретать на определённый срок.
Абравитова рекомендует начинать с ограничения на один месяц, честно проанализировав свои траты за предыдущие полгода. Высвобождающиеся средства эксперт советует направлять на формирование «подушки безопасности», досрочное погашение кредитов или крупные цели.
Особую ценность no‑buy-список имеет, по мнению психолога, для людей с шопоголическими наклонностями. Он позволяет ломать привычку к «дофаминовым» покупкам, совершаемым под влиянием скидок или от скуки при листании маркетплейсов.
Сам список следует делить на жёсткие запреты и гибкие ограничения — это снижает риск срыва. При этом даже небольшое отступление от правил не должно вести к полному отказу от практики.
Как составить no‑buy-список? Пошаговая инструкция:
1. Проведите раскопки
Проанализируйте историю покупок за 3–6 месяцев в банковском приложении и на маркетплейсах. Честно признайтесь себе: что купили импульсивно, о чём пожалели, что до сих пор лежит нераспечатанным.
2. Определите срок
Психике легче принять ограничения, если они не навсегда. Начните с месяца. Если легко — продлите на год или даже на всю жизнь.
3. Разделите список на две части
- Жёсткий запрет (то, что точно не покупаете).
- Гибкие, осознанные ограничения (оставьте себе люфт, чтобы не сорваться).
«И самое главное: даже если чуть-чуть отступили — это не значит, что всё сорвалось и можно всё перечёркивать. Будьте к себе лояльнее, но при этом осознанны — и тогда всё получится», — резюмировала собеседница Life.ru.
