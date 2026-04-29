Перестаньте сливать деньги в унитаз: Психолог объяснила, что такое no-buy-список и почему он меняет жизнь

Устали от того, что зарплата тает на маркетплейсах, а в шкафу висят вещи с бирками? Психолог Марианна Абравитова предлагает читателям Life.ru простой, но жёсткий инструмент — no‑buy-список. Это не просто самозапрет, а целая философия осознанного потребления. И работает она даже у заядлых шопоголиков.

Новомодная история — «no-buy-список» (список того, что я не покупаю) — штука очень индивидуальная. Каждый должен определить для себя, во-первых, уровень доходов, а во-вторых — то, от чего он реально способен отказаться. Это ваш личный стоп-лист вещей или, возможно, целых категорий трат, которые вы сознательно запрещаете себе приобретать на определённый срок. Марианна Абравитова Психолог

Абравитова рекомендует начинать с ограничения на один месяц, честно проанализировав свои траты за предыдущие полгода. Высвобождающиеся средства эксперт советует направлять на формирование «подушки безопасности», досрочное погашение кредитов или крупные цели.

Особую ценность no‑buy-список имеет, по мнению психолога, для людей с шопоголическими наклонностями. Он позволяет ломать привычку к «дофаминовым» покупкам, совершаемым под влиянием скидок или от скуки при листании маркетплейсов.

Сам список следует делить на жёсткие запреты и гибкие ограничения — это снижает риск срыва. При этом даже небольшое отступление от правил не должно вести к полному отказу от практики.

Как составить no‑buy-список? Пошаговая инструкция: 1. Проведите раскопки Проанализируйте историю покупок за 3–6 месяцев в банковском приложении и на маркетплейсах. Честно признайтесь себе: что купили импульсивно, о чём пожалели, что до сих пор лежит нераспечатанным. 2. Определите срок Психике легче принять ограничения, если они не навсегда. Начните с месяца. Если легко — продлите на год или даже на всю жизнь. 3. Разделите список на две части Жёсткий запрет (то, что точно не покупаете).

(то, что точно не покупаете). Гибкие, осознанные ограничения (оставьте себе люфт, чтобы не сорваться).

«И самое главное: даже если чуть-чуть отступили — это не значит, что всё сорвалось и можно всё перечёркивать. Будьте к себе лояльнее, но при этом осознанны — и тогда всё получится», — резюмировала собеседница Life.ru.

