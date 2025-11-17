Россиянок кодируют от шоппинга и избавляют от «шмоточной» зависимости, отправляя в рехабы

В России начали предлагать специализированную помощь женщинам, страдающим от неконтролируемой тяги к шоппингу. Информацию о новых методах лечения ониомании опубликовала SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на данные частных клиник.

Согласно материалу, пациентам предлагают курс из четырёх консультаций психотерапевта стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей. В более сложных случаях «шопоголичек» направляют в реабилитационные центры, где стоимость пребывания составляет от 2 до 5 тысяч рублей в сутки.

В программу лечения входит медикаментозная терапия, если у пациенток выявляют депрессию, тревожность или другие психические расстройства. В таких случаях помимо психотерапии назначают антидепрессанты и стабилизаторы настроения. Также применяется гипнотерапия для коррекции поведения.

