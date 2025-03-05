«У нас не по сорок рук»: В РПЦ призвали не увлекаться шоппингом в Великий пост

Мы всё-таки не сороконожки, у нас не по сорок ног, не по сорок рук. Если вам нужна одежда, вы идёте и покупаете. Если вам она не нужна, то не надо покупать. Опять же, ни в пост, ни в мясоед. Это транжирство денег и вообще глупейшие занятия. Наши не столь далёкие предки имели одну пару лаптей – и всё, и больше ничего.