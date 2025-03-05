«У нас не по сорок рук»: В РПЦ призвали не увлекаться шоппингом в Великий пост
Иеромонах Макарий: Не стоит заниматься транжирством денег в Великий пост
В РПЦ призвали не заниматься транжирством в Великий пост. Обложка © freepik / prostooleh
Ходить на шоппинг в Великий пост и заниматься транжирством денег не стоит. Об этом в беседе с Life.ru заявил Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ. Он отметил, что современная жизнь ориентирована на товарообмен, где покупка и продажа вещей стали частью повседневности. Однако хождение по магазинам ради развлечения или ради покупки ненужных вещей — это уже излишек.
Священнослужитель объяснил, что в пост нужно избегать транжирства, и покупать вещи только по необходимости. Регулярные походы за одеждой и товарами без реальной нужды — это трата денег и времени.
Мы всё-таки не сороконожки, у нас не по сорок ног, не по сорок рук. Если вам нужна одежда, вы идёте и покупаете. Если вам она не нужна, то не надо покупать. Опять же, ни в пост, ни в мясоед. Это транжирство денег и вообще глупейшие занятия. Наши не столь далёкие предки имели одну пару лаптей – и всё, и больше ничего.
Однако он отметил, что если покупка действительно необходима, например, вам нужно купить брюки или юбку, или решить бытовую проблему, такую как засорённый унитаз или сломанный кран, то такие покупки можно делать.
«А дурью заниматься — это вот ходить, разинув рот, по этим торговым центрам — это глупость полная. И в пост, и в мясоед, и в любое другое время», — заявил священнослужитель.
Ранее стало известно, сколько россиян будут соблюдать Великий пост в 2025 году. Подавляющее большинство жителей РФ — 83 процента — сообщили, что пост соблюдать не будут. Некоторые из них объяснили своё решение состоянием здоровья или другими личными обстоятельствами.