Просрочки — тяжёлый грех: В РПЦ ответили, может ли православный христианин брать кредиты

Не отдавать кредиты — большой грех, сродни воровству. Об этом Life.ru заявил священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий.

По его словам, это прописано в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Когда человек хочет купить себе жильё, но не имеет возможности, то может взять кредит с учётом того, что уверен в его погашении, отметил священник. Он также подчеркнул, что для предпринимателя это нормальная коммерческая практика — получать кредиты для развития своего предприятия и расплачиваться с кредитором. Никого это никогда в жизни не волновало, добавил поп.

«Почитайте классическую литературу — Шекспир, «Венецианский купец», что угодно. Даже Жития Николаевича: известно, как он давал деньги купцам, чтобы они приобретали товары. А у купца бедного корабль утонул — он прощал эти долги. Это совершенно нормальная часть человеческой жизни. От соседей, которые дают взаймы от зарплаты до зарплаты, до огромных средств, которые предоставляют банки или государство для коммерческих дел. Это одна сторона жизни», — сказал священнослужитель.

А другая сторона — когда не выплачивают. Причём не выплачивают либо по обстоятельствам, как у Шекспира в «Венецианском купце» (утонул корабль — и всё), либо злостно. В пример иеромонах Макарий привёл русского драматурга Александра Островского и его произведение «Свои люди — сочтёмся». По его мнению, оно как раз и изображает злостное банкротство. Там родители решили сыграть роль банкротов, передали деньги детям, а потом детям дали пинка.

Если человек намеренно не отдаёт, либо у него просрочки по кредитам, либо он вообще решил не отдавать — это уже грех. А просто взять и вовремя всё выплатить — это обычное дело, норма. Кредиты, займы, возврат займов — это норма жизни. Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий