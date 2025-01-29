Стоит ли брать новый кредит, чтобы погасить старый: Ответ экономиста

Гасить старый кредит новым может быть выгодно только в краткосрочной перспективе. Если делать так постоянно, то можно попасть в финансовую яму, заявил экономист Павел Штанов.

В разговоре с RuNews24.ru он пояснил, что рефинансирование или перекредитование могут быть выгодными, если процентная ставка по новому кредиту ниже. Это позволит снизить переплату и сэкономить деньги. Однако следует помнить, что новые кредиты могут повлечь за собой различные комиссии и сборы. Если человек увеличивает срок кредита, не снижая процентную ставку, то переплата может вырасти. Банки часто просят оформить страховку при взятии нового кредита, это также дополнительная нагрузка на кошелёк.

«Перекредитование может создать ложное впечатление, что проблемы с финансами решены, но на самом деле это лишь откладывание решения проблем. Если человек не сможет погашать выплаты по новому кредиту, то он рискует попасть в кредитную яму, из которой будет трудно выбраться», — отметил экономист.

Прежде, чем делать перекредитование или рефинансирование, он посоветовал оценить свои доходы и расходы, кредитную нагрузку и возможность вовремя погашать ежемесячные платежи. Кроме того, надо изучить условия банков, обращая внимания не только на ставку, но и на комиссии, сборы и пр. Перед подписанием договора необходимо внимательно изучить условия, особенно те, что написаны мелким шрифтом.