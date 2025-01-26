«Сумма рекордная»: Россиян призвали перестать закрывать кредиты кредитами
Доцент Коваленко призвала россиян не закрывать кредиты кредитами
В 2024 году сумма начисленных процентов за кредиты превысила 600 миллиардов рублей. Доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко полагает, что причина рекордной закредитованности граждан кроется в высокой ключевой ставке. И в то же время уровень финансовой грамотности не позволят людям адекватно оценить потенциальную нагрузку, отметила специалист.
Кроме того, собеседница РИА «ФедералПресс» указала на общую популяризацию кредитов для различных целей.
Вместе с тем она призвала россиян не закрывать свои обязательства перед банками новыми кредитами. Однако и банкам следует детальнее изучать возможности заёмщиков перед подписанием соглашения, уверена доцент.
«Необходимо отметить, что сумма рекордная, но пока не критичная. В настоящее время важно, чтобы граждане активно закрывали имеющиеся кредитные продукты, но не новым кредитом, а именно из собственных средств», — заключила эксперт.
Life.ru