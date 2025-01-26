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Регион
26 января, 11:44

«Сумма рекордная»: Россиян призвали перестать закрывать кредиты кредитами

Доцент Коваленко призвала россиян не закрывать кредиты кредитами

В 2024 году сумма начисленных процентов за кредиты превысила 600 миллиардов рублей. Доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко полагает, что причина рекордной закредитованности граждан кроется в высокой ключевой ставке. И в то же время уровень финансовой грамотности не позволят людям адекватно оценить потенциальную нагрузку, отметила специалист.

Кроме того, собеседница РИА «ФедералПресс» указала на общую популяризацию кредитов для различных целей.

Вместе с тем она призвала россиян не закрывать свои обязательства перед банками новыми кредитами. Однако и банкам следует детальнее изучать возможности заёмщиков перед подписанием соглашения, уверена доцент.

«Необходимо отметить, что сумма рекордная, но пока не критичная. В настоящее время важно, чтобы граждане активно закрывали имеющиеся кредитные продукты, но не новым кредитом, а именно из собственных средств», — заключила эксперт.

Россиян предупредили о кредитах под 50% годовых в 2025 году
Россиян предупредили о кредитах под 50% годовых в 2025 году

Ранее финансист объяснил ситуацию с кредитами под залог недвижимости в 2025 году. Кроме того, россиян предупредили о последствиях продажи банковской карты. А ещё экономист определил верхнюю планку ключевой ставки ЦБ.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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