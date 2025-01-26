Уголовное преследование: Россиян предупредили о последствиях продажи банковской карты

Жители России, которые продают свои банковские карты, часто становятся жертвами мошенников. Кроме того, это чревато проблемами с трудоустройством и даже уголовным преследованием, сообщили в центре финансовой экспертизы Роскачества.

«Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придётся тоже ему. При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечён в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьёзное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — приводит РИА «Новости» слова представителей ведомства.

В Роскачестве дополнили, что аферисты приобретают банковские карты для оформления кредитов, участия в финансовых пирамидах или отмывания денег. Также мошенники иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения о покупке «полного комплекта» — от пластиковой карты до SIM-карты с привязанным номером телефона. Цена варьируется от трёх тысяч до 50 тысяч рублей.

В ведомстве посоветовали обратиться в банк, если карту уже продали. Россиянам нужно сообщить, что банковская карта попала в чужие руки. Тогда сотрудники заблокируют её и поменяют пароль в личном кабинете. Затем эксперты призвали идти в полицию и передать все контакты мошенников — они пригодятся для дальнейшего расследования.