Стоимость банковских карт на чёрном рынке выросла в 8 раз

Стоимость дропперских карт на чёрном рынке в 2024 году достигла 30-40 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Эти карты оформляются на подставных лиц либо продаются мошенникам или теневому бизнесу.

«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5–6 тысяч до 30–40 тысяч рублей, а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — приводит слова представителя ЦБ РБК.

Рост стоимости Шабля объяснил тем, что регулятор активизировал сотрудничество с банками по выявлению дропов и дропперов — лиц, которые предоставляют свои карты для различных сомнительных операций, в том числе обналичивания денег. В частности, ЦБ и кредитные организации запустили процедуры онлайн-контроля с технологиями ИИ. Благодаря этому дропы выявляются максимум за один день. Также специалист пояснил, что такими картами пользуются площадки теневых финуслуг.