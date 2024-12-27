Стоимость банковских карт на чёрном рынке выросла в 8 раз
ЦБ: Стоимость банковских карт на чёрном рынке выросла с 5 до 40 тысяч рублей
Стоимость дропперских карт на чёрном рынке в 2024 году достигла 30-40 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Эти карты оформляются на подставных лиц либо продаются мошенникам или теневому бизнесу.
«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5–6 тысяч до 30–40 тысяч рублей, а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — приводит слова представителя ЦБ РБК.
Рост стоимости Шабля объяснил тем, что регулятор активизировал сотрудничество с банками по выявлению дропов и дропперов — лиц, которые предоставляют свои карты для различных сомнительных операций, в том числе обналичивания денег. В частности, ЦБ и кредитные организации запустили процедуры онлайн-контроля с технологиями ИИ. Благодаря этому дропы выявляются максимум за один день. Также специалист пояснил, что такими картами пользуются площадки теневых финуслуг.
Ранее в ЦБ сообщили, что около 10 миллионов клиентов банков РФ переводили деньги на дропперские карты. По данным Росстата, из 146 миллионов россиян 76 миллионов являются экономически активными. Из этого можно сделать вывод, что почти каждый восьмой гражданин имел отношение к подобным действиям.
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