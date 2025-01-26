«Самый главный совет»: Финансист объяснил ситуацию с кредитами под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости повышает шансы получить деньги у банка, так как он накладывает обременение на дом или квартиру. Однако даже в этом случае переплата будет довольно высокой. В 2025 году она составляет 28-35%, предупредил финансист Алексей Лашко.

По его словам, сегодня банки настаивают на залоге недвижимости, потому что лимиты не позволяют им выдавать кредиты, если суммарно ежемесячные платежи превышают половину дохода гражданина. Соответственно, чем выше ключевая ставка, тем выше и платежи. И в то же время для оформления залога требуется «бюрократическая возня».

«Нужно будет сделать нотариальное согласие супруги или супруга на залог объекта недвижимости. Если это залог третьего лица, допустим, квартира бабушки или мамина, то тоже нужно очень доказать родственнице, почему она должна такие документы подписать», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Подобные истории зачастую заканчиваются семейными ссорами и драмами из-за потери жилья. Кроме того, эксперт призвал не регистрировать ИП для кредита под залог недвижимости, что актуально для микрофинансовых организаций, потому что у физлица больше шансов отбиться от кредиторов и коллекторов.