Стало известно, сколько россиян будут соблюдать Великий пост в 2025 году

Лишь небольшая часть россиян (14%) намерена соблюдать Великий пост, который начался 3 марта. Об этом гласят результаты опроса kp.ru. Соблюдение определённых ограничений поможет населению привести в порядок свои мысли и душу. Кроме того, пост позволит сбросить несколько лишних килограммов и улучшить общее самочувствие.

Подавляющее большинство россиян – 83 процента — сообщили, что пост соблюдать не будут. Некоторые из них объяснили своё решение состоянием здоровья или другими личными обстоятельствами. Другие же отмечают, что в молодости они придерживались поста, но сейчас считают более важным вести скромную и праведную жизнь, совершать добрые поступки и иногда позволять себе мясо, рыбу или птицу.

«Я не смогу. Без мяса не выдержу и недели», — заявил один из участников опроса.

Оставшиеся три процента респондентов выбрали вариант «другое», выразив желание придерживаться некоторых ограничений, хотя не уверены, что смогут полностью соблюдать пост. Тем не менее они намерены приложить все усилия для этого.

«Буду стараться по мере сил. Говорят, для странствующих послабления допускаются», — сказала участница исследования.