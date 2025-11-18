Врач раскрыла, о каком психическом расстройстве говорит одержимость шопингом

С наступлением осеннего сезона, особенно во время акций «Чёрной пятницы», импульсивные покупки становятся распространённым явлением: нередко люди приобретают товары спонтанно, не оценивая их реальную необходимость. Светлана Александрова, возглавляющая неврологическое отделение Красногорской больницы Минздрава МО, предупредила о потенциально негативных последствиях чрезмерного увлечения шопингом.

По мнению специалиста, подобное поведение выходит за рамки обычной любви к покупкам и является разновидностью расстройства контроля импульсов, при котором человек утрачивает способность контролировать свои действия, используя шопинг как способ уйти от стресса или восполнить эмоциональные потребности. Данное состояние известно как ониомания. Врач отметила, что медикаментозное лечение возможно, однако должно рассматриваться как часть комплексного подхода.

«Важно понимать, что такого типа препараты сами по себе не устраняют шопоголизм, поскольку они воздействуют на сопутствующие состояния — тревожные и депрессивные расстройства, повышенную импульсивность, нарушения регуляции настроения. В случае, если эти факторы являются ключевыми, фармакотерапия вполне способна уменьшить выраженность симптомов и повысить эффективность психотерапии», — пояснила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом, эксперт подчеркнула, что полагаться исключительно на медикаменты недопустимо. Необдуманное или бесконтрольное использование психотропных препаратов сопряжено с рисками, включая побочные эффекты, усиление тревожности, расстройства сна, зависимость, а также сокрытие истинной причины проблемы, что может привести к повторным эпизодам, подытожила врач.

