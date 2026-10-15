Назад в 90-е: Россияне бросились скупать винтажные тамагочи по цене нового айфона

Взрослые, выросшие в 90-х, снова увлеклись тамагочи: винтажные экземпляры на вторичном рынке уходят в среднем за 20 тысяч рублей, а за самые редкие модели просят от 100 до 150 тысяч. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным проекта, тяга к виртуальным питомцам усилилась ещё в прошлом году. За лето 2025-го — с мая по август — количество поисковых запросов про тамагочи и подобные игрушки подскочило на 312%. А сами устройства с начала года стали покупать почти на 40% чаще.

Сегодня найти такую игрушку снова несложно — они вернулись и в обычные магазины, и на маркетплейсы. В продаже есть как новые версии, так и оригинальные устройства Bandai. При этом экземпляры родом из 90-х постепенно переходят в разряд коллекционных.

Всплеск популярности объясняют ностальгией по ушедшим временам и трендом на ретро-игрушки. Основную аудиторию составляют уже повзрослевшие люди, которые когда-то в детстве с увлечением играли в тамагочи.

В августе Life.ru рассказал о москвичке, которая создала «плюшбольницу» для восстановления старых игрушек. Среди её клиентов немало взрослых мужчин, желающих вернуть к жизни любимых плюшевых зверей из детства. В коллекции мастерицы есть редкие советские экземпляры и немецкий медведь стоимостью до 50 тысяч рублей.