Кольцо с миниатюрным Tamagotchi выпустило Bandai к 30-летию

Компания Bandai представила Tamagotchi ring — кольцевую версию классического цифрового питомца к 30-летию серии. Устройство длиной 28 мм стало 39-й моделью основной линейки.

Фото © Bandai

Тамагочи можно носить на пальце и управлять им привычными тремя кнопками. В кольцо встроен цветной экран диагональю 0,56 дюйма. Пользователю предложат вырастить 30 персонажей, включая знакомых по ранним выпускам серии. От ухода зависит, в кого превратится питомец: среди вариантов есть и секретные герои.

Новинку выпустят в трёх цветах вместе с зарядным футляром. Цена составит 7700 иен. Приём заказов в Японии стартовал 27 августа. Первые поставки Bandai запланировала на февраль 2027 года.

Bandai уже переносила культовую игрушку с брелока на другие устройства. В 2018 году Life.ru рассказывал о мобильной игре My Tamagotchi Forever, где сохранили привычный уход за виртуальным питомцем, но добавили внутриигровые покупки.