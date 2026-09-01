Кольцо с миниатюрным Tamagotchi выпустило Bandai к 30-летию
Обложка © Bandai
Компания Bandai представила Tamagotchi ring — кольцевую версию классического цифрового питомца к 30-летию серии. Устройство длиной 28 мм стало 39-й моделью основной линейки.
Фото © Bandai
Тамагочи можно носить на пальце и управлять им привычными тремя кнопками. В кольцо встроен цветной экран диагональю 0,56 дюйма. Пользователю предложат вырастить 30 персонажей, включая знакомых по ранним выпускам серии. От ухода зависит, в кого превратится питомец: среди вариантов есть и секретные герои.
Новинку выпустят в трёх цветах вместе с зарядным футляром. Цена составит 7700 иен. Приём заказов в Японии стартовал 27 августа. Первые поставки Bandai запланировала на февраль 2027 года.
Bandai уже переносила культовую игрушку с брелока на другие устройства. В 2018 году Life.ru рассказывал о мобильной игре My Tamagotchi Forever, где сохранили привычный уход за виртуальным питомцем, но добавили внутриигровые покупки.
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