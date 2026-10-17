«Фантомные болезни»: Почему россияне ставят себе диагнозы по интернету и чем это грозит

Доступность медицинской информации в интернете может усиливать тревогу у людей, склонных искать у себя заболевания, предупредил врач-терапевт Филипп Кузьменко. По его словам, после чтения описаний болезней мнительные пользователи начинают замечать похожие симптомы у себя.

Специалист сравнил это с «болезнью третьего курса»: студенты медвузов нередко подозревают у себя заболевания, которые изучают. Позднее практика помогает им понять, как эти недуги проявляются в действительности. У читателей медицинских блогов такого опыта обычно нет.

Постоянные обследования при этом не всегда избавляют от беспокойства. Внимание медиков может приносить временное облегчение, но сама тревога сохраняется. Если обследования не выявили заболевания, а желание вновь искать диагноз не проходит, лучше обратиться к психотерапевту.

«Если человек полностью обследовался, ничего у него не выявили, а что-то продолжает беспокоить, то ему надо учиться свои вот эти симптомы немножечко разотождествлять с собой», — пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее Life.ru выяснил, что паническая атака может сопровождаться болью в груди и резким сердцебиением. Однако самостоятельно списывать такие ощущения на тревогу нельзя: по симптомам дома невозможно надёжно исключить сердечную или другую острую патологию.