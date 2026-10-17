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Опубликовано 17 октября, 09:35

«Фантомные болезни»: Почему россияне ставят себе диагнозы по интернету и чем это грозит

Врач Кузьменко: Поиск симптомов болезни в интернете может усилить тревожность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Доступность медицинской информации в интернете может усиливать тревогу у людей, склонных искать у себя заболевания, предупредил врач-терапевт Филипп Кузьменко. По его словам, после чтения описаний болезней мнительные пользователи начинают замечать похожие симптомы у себя.

Специалист сравнил это с «болезнью третьего курса»: студенты медвузов нередко подозревают у себя заболевания, которые изучают. Позднее практика помогает им понять, как эти недуги проявляются в действительности. У читателей медицинских блогов такого опыта обычно нет.

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Постоянные обследования при этом не всегда избавляют от беспокойства. Внимание медиков может приносить временное облегчение, но сама тревога сохраняется. Если обследования не выявили заболевания, а желание вновь искать диагноз не проходит, лучше обратиться к психотерапевту.

«Если человек полностью обследовался, ничего у него не выявили, а что-то продолжает беспокоить, то ему надо учиться свои вот эти симптомы немножечко разотождествлять с собой», — пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

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Ранее Life.ru выяснил, что паническая атака может сопровождаться болью в груди и резким сердцебиением. Однако самостоятельно списывать такие ощущения на тревогу нельзя: по симптомам дома невозможно надёжно исключить сердечную или другую острую патологию.

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Борис Эльфанд
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