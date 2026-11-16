В советских детективах преступники умели запутывать следствие, придумывать убедительные алиби и подбрасывать доказательства невиновным. Однако даже самые хитроумные планы рушились из-за одной маленькой детали, которую вовремя замечал внимательный сыщик, как это не раз происходило в легендарном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», за которым следила вся страна. Впрочем, искусство замечать незаметное существовало и за пределами кино, ведь даже у Шерлока Холмса был реальный прототип, владевший удивительной наблюдательностью. Предлагаем примерить на себя роль следователя и проверить, помните ли вы, какие находки помогали героям любимых фильмов приблизиться к истине.