Тест: Вспомните, какая улика в детективах СССР изменила всё! Поиграем в детектива?
Советские сыщики учили замечать то, что остальные пропускают: случайного свидетеля, исчезнувшую вещь или странную деталь на месте преступления. Но сможете ли вы сегодня вычислить обманщиков? Life.ru предлагает вспомнить семь улик, изменивших ход расследования.
Обложка © Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин. Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей», режиссёр Игорь Масленников.
В советских детективах преступники умели запутывать следствие, придумывать убедительные алиби и подбрасывать доказательства невиновным. Однако даже самые хитроумные планы рушились из-за одной маленькой детали, которую вовремя замечал внимательный сыщик, как это не раз происходило в легендарном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», за которым следила вся страна. Впрочем, искусство замечать незаметное существовало и за пределами кино, ведь даже у Шерлока Холмса был реальный прототип, владевший удивительной наблюдательностью. Предлагаем примерить на себя роль следователя и проверить, помните ли вы, какие находки помогали героям любимых фильмов приблизиться к истине.
А какой советский детектив заставил вас до самого финала подозревать совершенно невиновного человека? Если считаете, что от вашего внимания не ускользнёт ни одна кинодеталь, предлагаем ещё три испытания от Life.ru. Для начала попробуйте угадать восемь городов, в которых происходило действие советских фильмов, затем узнайте любимые картины по телевизорам, магнитофонам и другой технике, а напоследок вспомните, чем закончились любовные истории героев советского кино. Проверим, насколько хорошо вы помните любимые фильмы!