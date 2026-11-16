Ещё до встречи с Гайдаем Светличная успела сыграть у Татьяны Лиозновой и сняться вместе с мужем Владимиром Ивашовым в экранизации Лермонтова. В одних картинах её героини сразу оказывались в центре событий, в других появлялись всего на несколько минут. Где-то вас выручит имя героини, а где-то придётся вспомнить, чем она занималась или кем приходилась главному герою.