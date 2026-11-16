Тест: Помните, кого Светлана Светличная сыграла в этих фильмах? Слабо набрать хотя бы 6 из 8?
Два года назад, 16 ноября 2024 года, не стало Светланы Светличной. Стоит произнести её имя, и слышится знакомое «Не виноватая я!» А вы знаете, кого актриса играла у Лиозновой, Данелии и Говорухина? В день памяти Светличной Life.ru предлагает вспомнить восемь её ролей.
Обложка © Кадр из фильма «Стряпуха», режиссёр Эдмонд Кеосаян, сценарист Анатолий Софронов. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай.
Ещё до встречи с Гайдаем Светличная успела сыграть у Татьяны Лиозновой и сняться вместе с мужем Владимиром Ивашовым в экранизации Лермонтова. В одних картинах её героини сразу оказывались в центре событий, в других появлялись всего на несколько минут. Где-то вас выручит имя героини, а где-то придётся вспомнить, чем она занималась или кем приходилась главному герою.
Какая роль Светланы Светличной запомнилась вам сильнее всего? Если хочется ещё покопаться в памяти, попробуйте угадать города, где разворачиваются советские фильмы, узнать картины по технике в кадре или вспомнить, чьи любовные истории действительно закончились свадьбой.