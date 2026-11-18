США впервые с 2000 года лишились международного статуса страны, ликвидировавшей корь. Причиной стало непрерывное распространение инфекции более 12 месяцев, сообщает The Guardian со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения (ПАОЗ).

Решение приняли после заседания международной комиссии, проходившего с 10 по 13 ноября. Эксперты установили, что одна линия вируса продолжает циркулировать в стране с 20 января 2025 года. Таким образом, США больше не соответствуют критерию ликвидации эндемичной передачи кори.

По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к 12 ноября в стране зарегистрировали 5412 подтверждённых случаев заболевания. Это самый высокий показатель с 1991 года. Крупные вспышки затронули Пенсильванию, Южную Каролину, Юту и Висконсин.

Аналогичный статус потеряли Мексика и Боливия. Ранее из перечня стран, ликвидировавших эндемичную передачу кори, исключили Канаду. В ПАОЗ считают происходящее серьёзным отступлением в борьбе с инфекцией на американском континенте.

Одной из причин распространения заболевания специалисты называют сокращение охвата вакцинацией. Если в 2019–2020 учебном году прививки против кори, паротита и краснухи получили 95,2% американских дошкольников, то к 2025–2026 учебному году этот показатель снизился до 92,4%. Для предотвращения крупных вспышек медики рекомендуют поддерживать охват не ниже 95%.

В американском CDC подчёркивают, что главным способом защиты населения остаётся вакцинация. Власти США выделили 100 миллионов долларов местным органам здравоохранения для борьбы с распространением инфекции и расширения доступа к прививкам.

Корь относится к числу наиболее заразных вирусных заболеваний. Один инфицированный способен передать вирус почти двум десяткам восприимчивых людей. Особенно опасна болезнь для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом: среди возможных осложнений — пневмония и воспаление головного мозга.