Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США статуса страны, ликвидировавшей эндемичное распространение кори. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Этот статус страна получила в 2000 году.

По данным издания, в 2026 году в США зарегистрировали более 5,4 тысячи случаев кори. Это самый высокий показатель за несколько десятилетий.

Решение связано с тем, что вирус кори продолжал циркулировать внутри страны более 12 месяцев. При оценке специалисты изучали генетические данные, позволяющие установить, сохранялась ли непрерывная цепочка передачи инфекции.

В ноябре в Пенсильвании, Нью-Йорке и Висконсине зарегистрировали пять смертей во время отдельных вспышек кори. По данным The Washington Post, общее число смертей от инфекции в США в 2026 году достигло как минимум десяти.

Чтобы вернуть прежний статус, США необходимо остановить непрерывную передачу вируса как минимум на 12 месяцев. Среди факторов, способствующих распространению инфекции, специалисты называют снижение охвата вакцинацией: уровень прививок среди американских детей опустился ниже 95%, которые считаются необходимыми для предотвращения вспышек.

Взрослым россиянам, которые не помнят, когда последний раз прививались от кори, стоит проверить свой прививочный статус и при необходимости оценить иммунитет к инфекции. Особенно внимательно к этому вопросу следует отнестись людям старше 35–40 лет, поскольку заболевание может тяжело протекать во взрослом возрасте.