Взрослым россиянам, которые не помнят, когда последний раз прививались от кори, стоит проверить свой прививочный статус и при необходимости оценить иммунитет к инфекции. Особенно внимательно к этому вопросу следует отнестись людям старше 35–40 лет, поскольку заболевание может тяжело протекать во взрослом возрасте. Об этом Life.ru рассказали эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Многие россияне, особенно старше 35–40 лет, даже не помнят, сколько раз их прививали от этой болезни. Данные об этом должны быть в медицинских документах. До вакцинального периода у нас был такой принцип: сколько детей родилось, столько и переболело корью. Когда начали проводить вакцинацию, эта инфекция перестала быть исключительно детской и стала взрослой. Почему? Потому что вакцинный иммунитет отличается от иммунитета после перенесённого заболевания, ведь корь — очень тяжёлая болезнь. Геннадий Онищенко Академик РАН

Онищенко отметил, что примерно через десять лет может возникать необходимость в ревакцинации. Сегодня среди заболевших встречаются как непривитые дети, в том числе из семей, где родители отказываются от вакцинации, так и взрослые. Одной из причин академик назвал недостаточное соблюдение сроков повторных прививок.

По словам эпидемиолога, корь фактически «повзрослела». При этом чем старше заболевший, тем выше вероятность тяжёлого течения инфекции по сравнению с детским возрастом. Онищенко напомнил, что первую прививку ребёнку делают в год, а вторую — перед поступлением в школу. В дальнейшем, по его мнению, было бы правильно перейти на индивидуальные графики вакцинации, ориентируясь не на возраст пациента, а на фактическое состояние его иммунитета.

Однако для этого необходимо регулярно проверять уровень защиты от инфекции. Пока организовать массовый контроль антител затруднительно из-за финансовых и организационных ограничений.

Перспективным решением Онищенко считает внедрение электронного учёта вакцинации. Специальное программное обеспечение должно автоматически информировать врачей о приближении сроков повторной прививки у конкретного пациента.

Академик подчеркнул, что даже спустя 30–40 лет после детской иммунизации человек может заразиться корью, если его иммунная защита ослабла. Поэтому россиянам, прививавшимся только в детстве, особенно после 35–40 лет, следует проверить свой прививочный статус и при необходимости обратиться за вакцинацией. По мнению специалиста, взрослые зачастую относятся к такой профилактике недостаточно ответственно, что повышает риск заболевания.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов также обратил внимание на необходимость проверки иммунной защиты от кори. Он напомнил, что вакцинацию обычно проводят дважды в раннем возрасте — примерно в год и перед школой. После введения препарата в организме формируются защитные антитела.

По словам врача, спустя приблизительно 20 лет после прививки иммунитет у некоторых людей может ослабевать. В связи с этим обсуждается повторная вакцинация через два десятилетия, которая, по его сведениям, уже начала применяться. Для проверки иммунитета Жемчугов рекомендовал сдать венозную кровь на иммуноферментный анализ (ИФА). Исследование позволяет определить наличие антител к вирусу кори и оценить иммунный ответ организма.

«Надо сдать кровь на иммуноферментный анализ в лаборатории и посмотреть, какой иммунный ответ. В принципе, если антитела есть, то можно не вакцинироваться. Также можно не вакцинироваться, если с момента последней прививки прошло меньше 20 лет», — указал специалист.

Дополнительную опасность, считает эксперт, представляет появление новых источников заражения. Среди них могут быть непривитые люди и приезжие, не имеющие иммунной защиты от инфекции.

Помимо кори, иммунолог посоветовал одновременно проверить иммунитет к краснухе. Эта вирусная инфекция представляет особую опасность для беременных женщин, поскольку способна нанести серьёзный вред развивающемуся плоду. Жемчугов подчеркнул, что самостоятельно определить наличие антител по внешним признакам или самочувствию невозможно. При необходимости лабораторной проверки следует сдать кровь из вены на антитела к кори и краснухе.

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