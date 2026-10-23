Корь выявили в элитном ЖК Петербурга: У жильцов «Империала» проверяют прививки

В жилом комплексе «Империал» на Киевской улице в Петербурге выявили корь. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, диагноз подтверждён минимум у одного ребёнка.

В доме организовали противоэпидемические мероприятия. Как сообщает администрация района, специалисты обходят квартиры и уточняют сведения о вакцинации жителей. Тем, у кого прививки нет, предлагают её сделать.

Сейчас также проверяют круг контактов заболевшего ребёнка.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре пять случаев кори выявили среди учеников школы № 717 в Невском районе Петербурга. За контактировавшими установили медицинское наблюдение и организовали вакцинацию, а непривитых и не болевших ранее учеников и сотрудников временно отстранили от занятий.