Корь выявили в элитном ЖК Петербурга: У жильцов «Империала» проверяют прививки
Mash: У ребёнка в петербургском ЖК «Империал» выявили корь
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В жилом комплексе «Империал» на Киевской улице в Петербурге выявили корь. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, диагноз подтверждён минимум у одного ребёнка.
В доме организовали противоэпидемические мероприятия. Как сообщает администрация района, специалисты обходят квартиры и уточняют сведения о вакцинации жителей. Тем, у кого прививки нет, предлагают её сделать.
Сейчас также проверяют круг контактов заболевшего ребёнка.
Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре пять случаев кори выявили среди учеников школы № 717 в Невском районе Петербурга. За контактировавшими установили медицинское наблюдение и организовали вакцинацию, а непривитых и не болевших ранее учеников и сотрудников временно отстранили от занятий.
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