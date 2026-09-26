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Опубликовано 25 сентября, 21:33

Пять случаев кори выявили среди учеников средней школы в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ER Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ER Pictures

Пять случаев кори выявили среди учеников школы № 717 в Невском районе Санкт-Петербурга. Заболевания зарегистрировали 23 и 24 сентября. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Противоэпидемические мероприятия проводят в школе и по местам жительства заболевших.

Роспотребнадзор определил круг людей, которые контактировали с заражёнными. За ними установили медицинское наблюдение и организовали вакцинацию против кори.

От занятий временно отстранили учеников и сотрудников, которые ранее не болели корью и не прошли вакцинацию. В ведомстве продолжают наблюдать за ситуацией в очаге заболевания.

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Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль после вспышки эндемического блошиного сыпного тифа в Лос-Анджелесе. В районе Уилшир-Сентер выявили семь заболевших, шестерых из них госпитализировали. Позднее все пациенты выздоровели. В российских пунктах пропуска усилили контроль, в том числе с помощью автоматизированной системы «Периметр», чтобы снизить риск завоза инфекции.

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Антон Голыбин
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