Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки блошиного сыпного тифа в США

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на фоне вспышки эндемического блошиного сыпного тифа в Лос-Анджелесе. В ведомстве заявили, что принимают меры для предотвращения завоза инфекции в Россию.

В районе Уилшир-Сентер американские медики выявили семь заболевших. Шестерым потребовалась госпитализация. По данным департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, все пациенты уже выздоровели.

Во всех российских пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием автоматизированной системы «Периметр», сообщили в Роспотребнадзоре.

Блошиный сыпной тиф — бактериальная инфекция, которую вызывает Rickettsia typhi. Человек может заразиться, когда выделения инфицированной блохи попадают на повреждённую кожу или слизистую глаз. От человека к человеку заболевание не передаётся.

Первые симптомы обычно появляются в течение одной-двух недель. Среди них могут быть высокая температура, головная и мышечная боль, тошнота или рвота и сыпь.

Ранее роспотребнадзор сообщил, что на 38-й неделе 2026 года в России зафиксировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 — на 33,8% больше, чем неделей ранее. Среди возбудителей преобладают негриппозные вирусы (99,4%, в основном риновирусы), а на грипп приходится лишь 0,6%, хотя уже выявляются штаммы A(H1N1), A(H3N2), B и C.