Ковид вернулся на пляжи: Туры россиян в Таиланд под угрозой срыва из-за вспышки COVID-19

Россиян, оплативших отдых в Таиланде на октябрь–декабрь, начали предупреждать о возможных сложностях с поездками на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что пока путёвки не аннулируют.

По данным канала, некоторым путешественникам уже предлагают присмотреться к Вьетнаму как к альтернативному азиатскому направлению. Десятидневный тур на двоих в Таиланд сейчас может стоить около 150 тысяч рублей, хотя цена заметно зависит от дат, города вылета и отеля.

Рост заболеваемости подтверждают официальные данные тайского Департамента контроля заболеваний. С начала года к 15 сентября зарегистрировано 135 667 случаев COVID-19 и 26 смертей. Только с 9 августа по 8 сентября выявили 64 937 заболевших. Наибольшее число случаев фиксировали в Чонбури, где находится Паттайя, Бангкоке и на Пхукете.

Местные специалисты связывают подъём с сезоном дождей и отмечают, что нынешние показатели остаются ниже уровней последних лет. Ограничений для иностранных путешественников из-за коронавируса власти пока не вводили, отели и курорты продолжают работать.

При этом российская туриндустрия не подтверждает массового срыва поездок. Ранее Life.ru писал, что АТОР не зафиксировала всплеска отмен туров и обращений россиян к врачам из-за COVID-19 в Таиланде. В ассоциации назвали ситуацию сезонной и не увидели оснований отказываться от отдыха.