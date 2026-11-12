В Британии начали закрывать больничные палаты из-за вспышек чесотки
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В Великобритании из-за распространения чесотки начали закрывать больничные палаты. В некоторых медучреждениях также ограничили посещения пациентов, сообщает газета The Sun.
Чтобы предотвратить новые заражения, сотрудников больниц попросили усилить меры предосторожности. Медики связываются даже с теми пациентами, которые уже вернулись домой после выписки, и выясняют, не появились ли у них признаки заболевания.
Как отмечает издание, чесотку долгое время воспринимали как болезнь прошлого, связывая её массовое распространение с викторианской эпохой. Однако число заболевших в стране продолжает увеличиваться.
Проблема затронула и другие инфекции, которые прежде считались менее распространёнными. В частности, The Sun обращает внимание на рост заболеваемости корью, наблюдающийся с 2021 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Чехия столкнулась с крупнейшей за 30 лет вспышкой чесотки. За первое полугодие 2026 года в стране выявили более 7,1 тысячи случаев заражения — примерно на две тысячи больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Четыре человека скончались от осложнений, связанных с заболеванием.