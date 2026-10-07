Антирекорд за 35 лет: Число случаев кори в США достигло максимума с 1991 года

Число подтверждённых случаев кори в США с начала 2026 года достигло 3887. Этот показатель стал самым высоким в стране с 1991 года, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Текущий показатель уже значительно превысил число случаев, зарегистрированных за весь 2025 год. Тогда американские специалисты зафиксировали 2289 заболевших.

Для сравнения, в 2024 году CDC подтвердили 285 случаев кори, а в 2023-м — всего 59. Таким образом, статистика за 2026 год значительно выше показателей двух предыдущих лет.

Последний раз более высокий показатель регистрировали в 1991 году. Тогда в США было подтверждено 9643 случая кори.

При этом статистика за 2026 год пока не является итоговой. Данные CDC приведены за неполный год.

Вспышка кори уже привела к введению чрезвычайных мер в отдельных районах США. Ранее Life.ru сообщал, что в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за распространения кори, после чего власти усилили санитарные меры.