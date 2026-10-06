В Нью-Йорке объявили ЧС из-за вспышки кори

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.

С начала года в штате выявили 108 случаев заболевания. Из них семь пришлись на Нью-Йорк, остальные зарегистрировали в других районах. При этом 92 случая были зафиксированы с середины июля в 18 округах.

Власти расширили перечень медицинских работников, которые могут проводить вакцинацию и диагностические процедуры. Кроме того, дополнительные меры должны ускорить лабораторные исследования и работу по выявлению людей, контактировавших с заболевшими.

С середины июля в сельских районах Нью-Йорка медики использовали более 1 тыс. доз вакцины MMR — препарата против кори, паротита и краснухи.

Ситуация осложняется вспышкой кори в соседней Пенсильвании. По состоянию на 5 октября там зарегистрировали 977 случаев заболевания, а число связанных с корью смертей достигло пяти.

Первые два летальных случая в Пенсильвании за 35 лет власти подтвердили в августе. В сентябре штат сообщил ещё о двух смертях, позднее была зафиксирована пятая смерть.

Ранее в Нью-Йорке впервые выявили заражение редким вирусом, против которого пока нет ни вакцины, ни специального лечения. Речь идёт о вирусе Бурбон, который передаётся человеку через укус собачьего клеща.