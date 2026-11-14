14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Его учредили в 1991 году Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения, а дату выбрали в честь дня рождения Фредерика Бантинга, одного из учёных, которые открыли инсулин. Коварство болезни в том, что первые признаки похожи на обычную нервотрёпку: сухость во рту, усталость, раздражительность. Мы разобрались, какие симптомы диабета чаще всего списывают на стресс и когда пора сдать анализ.

Жажда и сухость во рту

Жажда и сухость во рту как признак диабета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock 4you

Перед важным разговором или экзаменом во рту пересыхает, и это нормально: так тело отвечает на волнение. Но при диабете жажда другая. Человек пьёт и пьёт, а напиться не может и просыпается ночью за стаканом воды. Причина в сахаре: когда избыток глюкозы выводится с мочой, организм теряет больше воды, и возникает жажда. Эндокринологи называют постоянную жажду одним из самых ранних признаков диабета, а сухость слизистой обычно идёт с ней в паре.

Длительность симптомов важна, но сама по себе не позволяет определить их причину. После стресса сухость во рту проходит вместе с поводом: разговор закончился, экзамен сдан, и пить больше не хочется. Диабетическая жажда не зависит от настроения и остаётся в спокойные выходные, в отпуске, после хорошего сна. Если вы заметили, что графин на тумбочке пустеет за ночь уже несколько недель подряд, а причин вроде жары, солёной еды или простуды нет, это серьёзный сигнал проверить сахар в крови.

Туалет днём и ночью

Частое мочеиспускание при диабете и стрессе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bigshot01

Нервы тоже гонят в туалет: перед собеседованием или после неприятной новости многим приходится срочно искать уборную. При диабете механизм другой. Почки пытаются вывести лишнюю глюкозу с мочой и забирают вместе с ней воду, отсюда частые позывы и обезвоживание. Подозрительно, если позывы будят и ночью, по несколько раз, а мочи при этом много. Именно так выглядит пара «жажда плюс частое мочеиспускание», с которой чаще всего приходят к врачу.

Важная разница и здесь в длительности. Всплеск адреналина, например после звонка «сотрудника полиции» с подозрительными просьбами о деньгах, заканчивается за час-другой, и организм быстро успокаивается. У диабета обычно передышек не бывает: позывы повторяются изо дня в день, ночной сон дробится, утром человек встаёт разбитым и снова тянется к воде. Получается замкнутый круг, и сам по себе он не разорвётся, сколько ни отдыхай.

Усталость к обеду

Усталость как ранний симптом сахарного диабета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Разбитость легко списать на работу, недосып или погоду. При диабете она появляется по другой причине: если инсулина не хватает или клетки плохо на него отвечают, глюкоза не может попасть внутрь, и ткани остаются без топлива. В итоге человек нормально ест, а сил всё равно нет. Хроническая усталость и быстрая утомляемость входят в список общих признаков диабета первого и второго типа. Самочувствие часто винят и магнитные бури, которые в начале ноября шли несколько дней подряд.

Раздражительность и конфеты

Раздражительность и тяга к сладкому при скачках сахара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Человек на взводе часто заедает переживания сладким, и эта привычка знакома почти всем. Но у диабета иногда есть и такой сценарий: через два-четыре часа после еды появляются дрожь, раздражительность и сильная тяга к сладкому. Так могут проявляться скачки глюкозы. Постоянное чувство голода и аппетит именно к углеводной пище тоже входят в список симптомов. Хотя иногда нервозность в середине ноября можно объяснять последней неделей ретроградного Меркурия, которая длится до 13 ноября.

Весы и талия

Необъяснимая потеря веса — возможный симптом диабета, большой обхват талии — фактор риска. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BEAUTY STUDIO

От стресса многие худеют, потому что пропадает аппетит. Но если вес уходит без диеты и при обычном питании, это повод насторожиться. Необъяснимая потеря веса особенно характерна для диабета первого типа: организм начинает тратить жир и мышцы, чтобы получить энергию. Большой обхват талии связан с повышенным риском диабета второго типа. Причём жир вокруг внутренних органов может копиться даже у стройных, поэтому врачи советуют следить и за обхватом живота, а не только за цифрой на весах.

Зрение, зуд и «ватные» стопы

Скрытые признаки диабета: зрение, зуд и стопы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Есть сигналы, которые на нервы уже не спишешь. Это размытое зрение, сухая кожа и зуд, в том числе в интимной зоне, а ещё ссадины, которые долго не заживают. Жжение, покалывание и онемение в стопах могут появиться уже на стадии преддиабета. Каждый признак по отдельности ничего не доказывает, но если их набирается несколько, визит к эндокринологу откладывать не стоит. Особенно если у родственников уже диагностировали диабет или у вас лишний вес.

Анализ крови натощак

Анализ крови на сахар: как проверить себя на диабет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Проверить себя просто: сдать кровь на глюкозу натощак. Если результат выше нормы, врач определит, какие исследования нужны для уточнения диагноза. Это может быть повторный анализ глюкозы или анализ на гликированный гемоглобин, который показывает средний уровень сахара примерно за три месяца. Есть важная деталь: стресс сам поднимает сахар, потому что при испуге или раздражении организм выбрасывает адреналин и кортизол. Поэтому накануне лучше выспаться, утром не нервничать и пить только воду, иначе цифры могут напугать зря.

Жажда, походы в туалет, усталость, раздражительность и тяга к сладкому бывают и от нервов, и от диабета. По одним ощущениям надёжно отличить последствия стресса от диабета нельзя: для проверки нужны анализы. Если симптомы держатся неделями и их несколько сразу, не гадайте и не занимайтесь самолечением. Начните с обычного анализа крови из пальца или вены: он быстрее, дешевле и проще, чем рентген, КТ или МРТ, о разнице между которыми многие не знают.