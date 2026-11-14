Препараты с мелатонином могут вызывать необычайно яркие сновидения и требуют особой осторожности при аутоиммунных заболеваниях. Несмотря на то что такие средства обычно хорошо переносятся, их приём лучше согласовывать с врачом. Об этом «Москве 24» рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва.

По словам специалиста, мелатонин действительно способен менять характер сновидений. Некоторые пациенты описывают их как настолько красочные и реалистичные, что они напоминают мультфильмы.

Отдельного внимания, по словам Царёвой, требуют пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Мелатонин обладает иммуномодулирующими свойствами, поэтому теоретически может влиять на течение таких болезней.

Сомнолог подчеркнула, что мелатонин участвует в регуляции биологических ритмов и может помогать при некоторых нарушениях сна. Однако даже безрецептурные средства имеют противопоказания и побочные эффекты, которые необходимо учитывать перед началом приёма.

Особенно осторожно врач посоветовала относиться к биологически активным добавкам. В отличие от зарегистрированных лекарств, контроль их состава и качества может быть менее строгим. Поэтому при проблемах со сном специалист рекомендует выбирать препарат совместно с врачом, который оценит возможную пользу и риски.

Ранее Life.ru рассказывал, почему не стоит принимать мелатонин без назначения врача. Сомнолог Максим Новиков объяснил, что осенью из-за сокращения светового дня могут нарушаться биологические ритмы и появляться проблемы со сном.