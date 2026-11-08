8 ноября отмечают Международный день радиологии. Дату выбрали в честь открытия Вильгельма Рентгена: 8 ноября 1895 года немецкий физик обнаружил невидимые лучи, которые проходили сквозь бумагу, дерево и человеческое тело. С тех пор врачи научились заглядывать внутрь организма без единого разреза. Сегодня пациенту могут назначить рентген, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Мы разобрались, чем они отличаются и почему одно обследование не заменяет другое.

Пятничное открытие Вильгельма Рентгена

Как Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рентген исследовал катодные лучи и наткнулся на новое излучение почти случайно: рядом с трубкой в непрозрачном кожухе засветился флуоресцентный экран. 8 ноября 1895 года выпало на пятницу, и учёный потратил выходные на повторные опыты.До этого врачи осматривали и выслушивали больных, но получать изображения костей и внутренних органов сквозь ткани ещё не умели, поэтому особенно ценилась наблюдательность. Life.ru рассказывал, как эдинбургский хирург научил Конан Дойла замечать всё.

Рентген: быстро и в двух измерениях

Что показывает рентген и когда его назначают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / http://rawpixel.com/

Лучи проходят через тело и по-разному поглощаются тканями. Плотные кости задерживают больше излучения и на снимке выглядят белыми, мягкие ткани получаются серыми, а воздух в лёгких чёрным. Рентген даёт плоское изображение и лучше всего подходит для твёрдых тканей. Его назначают при переломах, трещинах и болезнях суставов, для проверки лёгких и сердца, при подозрении на пневмонию и туберкулёз. Стоматологи по снимку находят кариес и изучают корни зубов.

Главные плюсы рентгена: исследование быстрое и доступное. Минусов два: мягкие ткани на снимке видны плохо, а излучение ионизирующее, поэтому каждое исследование должно быть обосновано, а частоту повторов определяет врач. Зато рентген отлично находит инородные предметы высокой плотности: проглоченный гвоздь, иглу, металлический осколок, костные фрагменты. А вот кусочек пластика или дерева на обычном снимке легко пропустить. Перед исследованием снимают серьги и цепочки, иначе металл даст ложные тени.

КТ: снимки со всех сторон сразу

Компьютерная томография: что показывает КТ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rawpixel.com

Компьютерная томография работает на тех же лучах, только трубка и датчики вращаются вокруг пациента и делают множество снимков под разными углами. Компьютер собирает из них тонкие срезы тела и даже трёхмерную модель. КТ показывает кости, сосуды и мягкие ткани гораздо подробнее обычного снимка. С её помощью находят кровоизлияния, опухоли, тромбы, аневризмы, повреждения печени, почек и кишечника, а хирурги заранее планируют сложные операции.

Чтобы различить органы схожей плотности, используют контраст: его вводят в вену, дают выпить или вводят в кишечник. Он подсвечивает сосуды, опухоли и воспаления, но иногда вызывает аллергию, а при беременности необходимость его применения врач оценивает индивидуально. Доза облучения на КТ заметно выше, чем у простого снимка, поэтому без показаний её не делают. Желание заглянуть поглубже вообще свойственно людям: Life.ru вспоминал, какую тайну скрывает Кольская сверхглубокая скважина.

МРТ: магнит вместо лучей

МРТ: как работает магнитно-резонансная томография. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wedmoments.stock

Магнитно-резонансная томография устроена совсем иначе. Вода составляет значительную часть массы тела, а аппарат ловит сигналы прежде всего от ядер водорода в молекулах воды и жира. Он создаёт мощное магнитное поле и облучает эти ядра радиоволнами, а затем регистрирует ответ. Ионизирующего излучения здесь нет. МРТ позволяет подробно исследовать мягкие ткани: головной и спинной мозг, мышцы, связки, хрящи, сердце. С её помощью диагностируют опухоли, инсульты, рассеянный склероз и травмы суставов.

При подозрении на повреждение связок и менисков колена врач может назначить МРТ: на обычном рентгене они почти не видны. При хронической боли нередко начинают с рентгена. Колени, кстати, страдали и от советского фитнеса: врачи предупреждают, что долгие занятия на знаменитом диске «Здоровье» перегружают суставы. Life.ru вспоминал, как в СССР держали себя в форме с обручем и гимнастикой по радио, и не всё из того опыта стоит повторять.

Кому МРТ не подходит

Противопоказания к МРТ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wedmoments.stock

Сильное магнитное поле взаимодействует с металлом. Некоторые импланты и металлические осколки становятся противопоказанием: предмет может сместиться или нагреться и обжечь кожу. Возможность исследования зависит от типа устройства и материала, а модель кардиостимулятора и условия его совместимости с МРТ проверяют отдельно. Поэтому перед процедурой обязательно спрашивают о любых имплантах, а серьги, кольца, цепочки и одежду с металлическими деталями снимают.

Во время исследования аппарат сильно шумит, а лежать нужно неподвижно в узком тоннеле. При клаустрофобии подбирают аппарат с более открытой конструкцией или обсуждают с врачом успокоительное. Контраст для МРТ вызывает аллергию реже йодсодержащего, но при тяжёлых болезнях почек его применяют осторожно. Исследование длится дольше, поэтому при подозрении на инсульт или после аварии чаще выбирают быструю КТ, а МРТ назначают уже для уточнения.

Почему одно не заменяет другое

Почему рентген, КТ и МРТ не заменяют друг друга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Рентген и КТ хорошо показывают костные структуры, а МРТ особенно информативна при исследовании многих мягких тканей. Сегодня возможности томографов сблизились, и выбор определяют противопоказания и задача врача. При болях в спине КТ покажет позвонки и скрытые переломы, а МРТ — грыжи дисков и сдавление нервов, поэтому иногда нужны оба исследования. КТ без показаний не делают, срок повтора зависит от задачи, хотя есть и скрининг, например низкодозная КТ лёгких для групп риска.

За 131 год после открытия Рентгена появились разные методы медицинской визуализации, и у каждого свои сильные стороны. Обычный снимок, КТ и МРТ не соревнуются друг с другом, а дополняют друг друга, и выбирать между ними должен лечащий врач, а не пациент по совету знакомых. А если хочется проверить, насколько хорошо вы помните школьную биологию и другие предметы, попробуйте ответить на десять школьных вопросов на время.