Сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и деменция входят в число главных угроз здоровью, связанных со старением организма. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачёва.

Всего специалист выделила шесть основных групп возраст-ассоциированных заболеваний. Помимо болезней сердца и сосудов, онкологии, диабета и деменции, в перечень вошли патологии костно-мышечной системы и хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). По словам врача, именно эти заболевания нередко становятся причиной ухудшения качества жизни и преждевременной смерти.

При этом Ткачёва подчеркнула, что заботиться о здоровье необходимо задолго до появления первых симптомов. Регулярная диспансеризация помогает обнаружить заболевания на ранних стадиях, а также выявить факторы риска, на которые ещё можно повлиять. Своевременная профилактика позволяет снизить вероятность развития ряда хронических патологий.

Особое внимание гериатр уделила так называемым предрискам — самым ранним неблагоприятным изменениям в организме. На этом этапе заболевание ещё не сформировалось, однако определённые показатели уже могут свидетельствовать о повышенной вероятности его развития в будущем.

Для выявления таких изменений в России создаются центры медицины здорового долголетия. Их задача — не только оценивать состояние здоровья человека, но и помогать предупреждать заболевания до появления выраженных нарушений. По мнению Ткачёвой, именно раннее вмешательство может сделать профилактику наиболее эффективной.

Ранее Life.ru сообщал, что Ольга Ткачёва назвала капельницы с NAD+ и другие популярные методы омоложения недостаточно изученными. По словам специалиста, убедительных доказательств их антивозрастного эффекта нет. Кроме того, глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об опасности ожирения, которое связано с повышенным риском тяжёлых хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни.