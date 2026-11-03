Капельницы с NAD+ и витаминами, добавки и применение стволовых клеток для омоложения не имеют достаточного подтверждения эффективности. Об этом в беседе с Life.ru на конгрессе «Национальное здравоохранение» заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачёва.

Видео © Life.ru

«Сегодня очень много спекуляций в зоне антивозрастной медицины: всевозможные капельницы с NAD+, с витаминами, использование добавок, использование стволовых клеток в платных медицинских центрах — это всё спекуляции, потому что эти методы не прошли достаточной клинической проверки, а те, которые прошли, не показали свою эффективность», — подчеркнула она.

Отдельно Ткачёва отметила: витамины следует применять при дефиците, а их использование без такой необходимости не даёт антивозрастного эффекта.

Среди действенных способов поддерживать здоровье она назвала контроль веса. Снижение избыточной массы тела при ожирении, пояснила врач, помогает улучшить обмен веществ, снизить давление и выраженность системного воспаления. Абдоминальный жир — в области живота — она назвала источником воспаления, связанным со старением.

Ещё одна важная задача — сохранить мышцы. При этом одной ходьбой ограничиваться не стоит.

«Вот очень многие думают, что 10 тысяч шагов в день — всё. Нет», — сказала Ткачёва.

По её словам, нужны как нагрузки, тренирующие сердечно-сосудистую систему, так и силовые упражнения для сохранения мышечной ткани. Мышцы выполняют не только двигательную функцию: они вырабатывают вещества, которые, как объяснила специалист, противодействуют возрастным изменениям, в том числе старению мозга.