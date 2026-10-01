Не один диагноз, а сразу несколько: Гериатр рассказала, какие болезни накапливаются после 60 лет

После 60–65 лет у людей значительно чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, остеоартрит, остеопороз, а также нарушения слуха и зрения. Об этом рассказала РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

Такие заболевания специалисты называют возраст-ассоциированными — статистически они чаще возникают или проявляются именно в старших возрастных группах.

По словам Ткачёвой, с возрастом также повышаются риски развития онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

Однако главной особенностью здоровья пожилых людей становится не появление какого-либо одного диагноза, а сочетание сразу нескольких хронических болезней.

По данным исследований, на которые сослалась специалист, более половины людей старше 60 лет имеют как минимум два хронических заболевания.

Комментарий гериатра прозвучал 1 октября, когда отмечается Международный день пожилых людей.