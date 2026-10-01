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Опубликовано 1 октября, 13:49

Не один диагноз, а сразу несколько: Гериатр рассказала, какие болезни накапливаются после 60 лет

Гериатр Ткачева назвала болезни, которые чаще встречаются после 60–65 лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После 60–65 лет у людей значительно чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, остеоартрит, остеопороз, а также нарушения слуха и зрения. Об этом рассказала РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

Такие заболевания специалисты называют возраст-ассоциированными — статистически они чаще возникают или проявляются именно в старших возрастных группах.

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По словам Ткачёвой, с возрастом также повышаются риски развития онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

Однако главной особенностью здоровья пожилых людей становится не появление какого-либо одного диагноза, а сочетание сразу нескольких хронических болезней.

По данным исследований, на которые сослалась специалист, более половины людей старше 60 лет имеют как минимум два хронических заболевания.

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Комментарий гериатра прозвучал 1 октября, когда отмечается Международный день пожилых людей.

Ранее Life.ru рассказывал, какие простые правила питания и физической активности помогают поддерживать здоровье и активность в пожилом возрасте.

Больше материалов о профилактике заболеваний и здоровье — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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