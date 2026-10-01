Старость подкралась незаметно: Врач объяснил, когда действительно начинаются возрастные изменения

Первые возрастные изменения в организме могут начинаться уже в 25–30 лет, однако наиболее заметные процессы старения обычно проявляются после 45 лет. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета Алексей Умрюхин.

По его словам, ранние изменения не обязательно означают заметное ухудшение состояния организма. К более привычным признакам возрастных перемен, таким как пресбиопия и помутнение хрусталика, специалисты обычно относят процессы, которые проявляются после 45 лет.

Более ощутимое снижение отдельных функций организма, в частности развитие атеросклеротических изменений сосудов, чаще начинается после 50 лет. При этом скорость возрастных перемен зависит не только от возраста.

«Один из ключевых факторов, определяющих скорость старения — это стресс и восстановление после него», — отметил Умрюхин.

По словам специалиста, хроническое напряжение без полноценного восстановления может негативно влиять на ресурсы организма. При этом физическая активность, по его мнению, должна оставаться регулярной и умеренной.

Учёный советует придерживаться «закона средних нагрузок»: нагрузка должна соответствовать возможностям человека и не превышать их. Такой подход, по словам Умрюхина, помогает поддерживать здоровье и дольше сохранять физические возможности.

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