«Красота начинается со здоровья»: Раскрыта опасность трендовой «стеклянной кожи»

Попытки получить «стеклянную кожу» с помощью клея, тейпов и агрессивных кислот могут закончиться рубцами и преждевременным старением, предупредила дерматовенеролог, косметолог и трихолог Мария Кызымко. По её словам, эффект glass skin предполагает увлажнённую, упругую кожу с малозаметными порами.

Однако экстремальные способы добиться такого сияния разрушают защиту. Под скотчем, тейпами или нестерильным клеем накапливаются пот и сало, создавая условия для бактерий, обострения акне, фолликулита и инфекций. Нарушается микроциркуляция, а снятие наклеек травмирует защитный слой.

Кислоты концентрацией свыше 20–30% при низком pH вызывают химические ожоги. Среди последствий подобных экспериментов эксперт выделила купероз, розацеа, стойкую пигментацию, рубцы и истончение кожи. Отёк, боль, корки, эрозии, пузыри или пигментные пятна требуют обращения к врачу.

«Красота начинается со здоровья клеток. Доверьтесь протоколам, проверенным клиническими исследованиями, а не рекламе», — заключила собеседница РИАМО.

Кстати, воспаление век после наращивания ресниц может быть связано с аллергической реакцией. По словам врача, клещ демодекс может присутствовать на коже и долго не причинять человеку неудобств.