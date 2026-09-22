Агрессивное воздействие: Чем опасны трендовые ванны с хлорным отбеливателем

Ванны с хлорным отбеливателем могут повредить защитный барьер кожи и усилить воспаления, предупредила дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Данный метод, по её словам, используют при некоторых тяжёлых формах атопического дерматита, однако только по назначению специалиста.

Для обычного ухода за здоровой кожей такие ванны не предназначены. Самостоятельные эксперименты могут привести к пересушиванию, стянутости и трещинам на коже. Это ослабит её естественную защиту и создаст условия для проникновения инфекций.

Особенно рискованно пытаться таким способом избавиться от акне. Агрессивное воздействие способно ухудшить состояние кожи, а последующее лечение сделать более сложным и длительным. При появлении высыпаний и других тревожащих симптомов следует обратиться к врачу, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru выяснил, как остатки хлорированной воды после бассейна влияют на кожу. Дерматолог предупредила, что длительный контакт с обеззараживающими веществами может усиливать сухость и раздражение.