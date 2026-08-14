Ополоснуться недостаточно: Чем опасны соль, песок и хлор на коже после моря и бассейна

Морская вода и бассейн кажутся безобидными для кожи, однако после купания многие забывают смыть с тела остатки соли, песка и хлорсодержащих веществ. Они могут усиливать сухость, раздражение и чувство стянутости, рассказала Life.ru врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам специалиста, морская соль сама по себе не является вредным веществом. Однако после испарения воды на поверхности кожи остаются кристаллы соли, которые могут нарушать защитный барьер и усиливать потерю влаги, особенно если кожа изначально чувствительная. Песок также способен вызывать механическое раздражение: мелкие частицы при движении одежды или трении кожи могут повреждать верхний защитный слой и становиться причиной покраснения, зуда и дискомфорта.

Воздействие морской воды и бассейна различается. В море основным фактором является высокая концентрация солей, которые остаются на коже после высыхания воды. В бассейне дополнительную нагрузку создают хлор и другие вещества, используемые для обеззараживания. Они помогают уничтожать микроорганизмы, но при длительном контакте могут сушить кожу и усиливать раздражение. Елизавета Шухман Врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Принцип ухода после моря и бассейна одинаков: нужно удалить остатки веществ с поверхности кожи, а затем восстановить её защитный барьер. После бассейна особенно важно смыть хлорсодержащие компоненты, после моря — соль и песок.

Душ лучше принять сразу после купания или в ближайшее время. Чем дольше соль, песок или хлор остаются на коже, тем выше вероятность сухости и раздражения. Вода при этом должна быть тёплой, а не горячей: слишком высокая температура дополнительно повреждает защитный липидный слой кожи. Рекомендации дерматологов также советуют использовать тёплую воду и мягкие очищающие средства вместо горячего душа и агрессивного мытья.

Для очищения лучше выбирать мягкие гели и крем-гели без агрессивных компонентов. В составе можно искать увлажняющие и восстанавливающие компоненты — глицерин, пантенол, керамиды и мягкие масла. Если кожа склонна к сухости, лучше избегать средств с большим количеством спирта, сильными отдушками и агрессивными очищающими компонентами.

«После душа кожа нуждается не только в очищении, но и в восстановлении. В первые минуты после вытирания полотенцем полезно нанести крем, лосьон или эмолент – именно в этот период кожа лучше удерживает влагу», – отметила врач.

Особого внимания требует кожа детей. Она тоньше и чувствительнее, поэтому быстрее теряет влагу и сильнее реагирует на внешние раздражители. После купания ребёнка желательно сразу ополоснуть чистой водой, аккуратно промокнуть полотенцем и нанести увлажняющее средство, подходящее для детской кожи.

Если раздражение уже появилось, важно не усиливать повреждение. Не стоит использовать скрабы, жёсткие мочалки и средства с активными компонентами. Лучше перейти на мягкое очищение и восстанавливающий уход. При выраженном покраснении, зуде, появлении трещин или мокнутия необходимо обратиться к врачу.

Ранее Life.ru писал, что дополнительный удар по коже на пляже может нанести и алкоголь. По словам дерматолога, спиртное расширяет сосуды, обезвоживает организм и снижает чувствительность к жаре, из-за чего человек позже замечает солнечный ожог. Сочетание алкоголя и ультрафиолета также усиливает оксидативный стресс и может ускорять старение кожи.