Ноги моей там не будет: Главные грибковые места в отпуске, которые лучше обходить стороной

Отпуск у моря может закончиться не только загаром, но и неприятным «сувениром» — грибковой инфекцией стоп или ногтей. Врач-дерматолог, косметолог Клиники профессора Калинченко Светлана Ковалёва рассказала Life.ru, где чаще всего можно заразиться, какие симптомы нельзя списывать на обычную сухость и почему не стоит пытаться лечить грибок народными средствами.

По словам специалиста, сама по себе потливость ног в жару является нормальной реакцией организма. Однако тёплая и влажная среда внутри обуви создаёт благоприятные условия для развития грибковой инфекции. Тревожными признаками могут быть зуд, особенно между пальцами, шелушение, покраснение, мелкие трещины и неприятный запах. В таких случаях врач советует обратиться к дерматологу и пройти необходимое обследование.

На сухом горячем песке под прямыми солнечными лучами грибки быстро погибают. Однако зоны вокруг бассейнов, общественные душевые, раздевалки и влажный песок у кромки воды относятся к местам повышенного риска. Поэтому там не стоит ходить босиком — лучше использовать специальную обувь. Ношение обуви в общественных душевых, бассейнах и других влажных местах также входит в рекомендации по профилактике грибковых инфекций стоп. Светлана Ковалёва Врач-дерматолог, косметолог Клиники профессора Калинченко

Заразиться можно и при контакте с загрязнёнными поверхностями, например деревянными или пластиковыми шезлонгами. Поэтому Ковалёва советует не ложиться на них без собственного полотенца. Особенно важно следить за состоянием кожи пяток: микротрещины и повреждения кожного барьера могут облегчить проникновение инфекции.

Для профилактики специалист рекомендует использовать аптечные антиперспиранты для стоп, обрабатывать обувь противогрибковыми средствами, носить носки из спортивных материалов, которые хорошо отводят влагу, и менять их два-три раза в день.

Отдельно дерматолог предостерегла от попыток скрыть пожелтевшие или крошащиеся ногти под гель-лаком. При изменении цвета, утолщении или разрушении ногтевой пластины сначала стоит разобраться с причиной и при необходимости пройти обследование. Такие изменения не всегда связаны именно с грибковой инфекцией, поэтому перед лечением важно подтвердить диагноз.

Сухая форма микоза иногда может напоминать обычную сухость кожи. Если кремы с мочевиной не помогают в течение 7–10 дней, а выраженное шелушение сохраняется, это повод обратиться к специалисту и обсудить необходимость обследования.

После купания в водоёме, посещения бассейна или аквапарка стопы следует тщательно вытереть личным полотенцем, уделяя особое внимание участкам между пальцами. Главное — не оставлять кожу влажной надолго. Для дополнительной профилактики врач также допускает использование аптечных средств, предназначенных для профилактики грибковых инфекций.

«Народные методы не способны уничтожить мицелий грибка в глубоких слоях кожи и ногтя. Только потеряете время, сожжёте кожу и переведёте болезнь в хроническую форму», — предупредила врач.

Срочно обратиться к дерматологу Ковалёва советует при сильном зуде и мокнущих пузырьках между пальцами, глубоких болезненных трещинах на пятках, а также при изменении ногтей: если они пожелтели или потемнели, стали толстыми, начали крошиться или отходить от ногтевого ложа.

Для диагностики грибковых инфекций могут использоваться микроскопическое исследование соскоба, культуральное исследование и ПЦР. Микроскопия позволяет быстро определить наличие грибковых элементов. Посев помогает определить возбудителя, однако получение результата занимает больше времени. ПЦР также может применяться для выявления грибковой инфекции и определения возбудителя. Выбор конкретного исследования зависит от предполагаемого заболевания и материала, который исследуется.

Перед обследованием важно соблюдать рекомендации той лаборатории или клиники, где будет проводиться анализ. В частности, применение противогрибковых средств перед взятием материала может повлиять на результат, поэтому сроки их отмены следует заранее уточнить у врача. При подозрении на грибковое поражение ногтей диагностику обычно проводят до начала системного лечения, поскольку изменения ногтевой пластины могут быть вызваны не только грибком.

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